Iga Świątek - Anna Blinkowa RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Bad Homburg Iga Świątek - Blinkowa NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 29.06.2023

Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anna Blinkowa w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Hamborg. Początek spotkania po godzinie 16.30

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Anną Blinkową (nr 39) w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg. To pierwszy mecz Polki z tą Rosjanką, która imponuje siłą fizyczną i warunkami fizycznymi. Blinkowa wczoraj pokonała 7:5, 6:2 Kanadyjkę Leylę Fernandez.- To mój pierwszy ćwierćfinał na korcie trawiastym, więc jestem bardzo podekscytowana – nie ukrywa Iga Świątek, która awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Bad Homburg wywalczyła, pokonując 6:3, 6:1 Szwajcarkę Jil Teichmann.

Iga Świątek mecz z Jil Teichmann zaczęła ten mecz dość nerwowo, ale potem złapała luz i swobodę w grze. Popisała się nawet efektownym zagraniem między nogami po lobie rywalki. Dogoniła piłkę i zachwyciła kibiców efektowną akcją. Iga Świątek wyraźnie rozpędza się na trawie, co cieszy przed Wimbledonem. - Jestem zadowolona ze swojego występu. Czułam, że mam wszystko pod kontrolą i to jest świetne. Myślę, że to przychodzi z doświadczeniem - stwierdziła Iga Świątek. - Mam trenera, który wie, jak trenować zawodniczki, które są dobre na trawie, jak Aga Radwańska, więc jestem całkiem optymistycznie nastawiona do mojej przyszłości na tej nawierzchni - dodała z uśmiechem Iga Świątek, która w Bad Homburg zarobiła już niezłe pieniądze.

Iga Świątek podkreśla, że występ w Bad Homburg to dla niej przede wszystkim cenne przetarcie przed Wimbledonem, który zacznie się już w najbliższy poniedziałek (3 lipca). Losowanie drabinek singla w Londynie już w piątek. Co dla Igi Świątek jest największym wyzwaniem na trawiastych kortach? Niski kozioł piłki i szybkie tempo gry, czy może jednak - jak uważa Agnieszka Radwańska - przełamanie pewnych mentalnych blokad? - Myślę, że to mikst kilku czynników i trudno mi wybrać jeden - analizowała liderka rankingu WTA, odpowiadając na pytanie "Super Expressu". - Na pewno wyzwaniem jest przyzwyczajenie się do innych warunków i do tego, że piłka dużo niżej się odbija i np. moje ulubione zagranie czyli top-spin mniej roboty tutaj robi niż na mączce. Również te moje wślizgi, które działają na innych nawierzchniach, tutaj nie są do końca dobrym pomysłem, bo na trawie po prostu ciężko się wtedy zatrzymać - dodała.

Mecz Iga Światek - Anna Blinkowa w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w czwartek 29 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Blinkowa po godzinie 16.30. Portal sport.se.pl zaprasza na relację z meczu Świątek - Blikowa w turnieju WTA w Bad Homburg.