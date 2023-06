Ile zarobiła Iga Światek WTA Bad Homburg PREMIE Nagrody pieniężne

Iga Świątek walczy w turnieju WTA w Bad Homburg i jest już w ćwierćfinale po zwycięstwie 6:3, 6:1 nad Szwajcarką Jil Teichmann. Turniej w Bad Homburg to zawody rangi WTA 250, więc premie w porównaniu z tymi w większych turniejach nie rzucają na kolana. Można jednak zarobić niezłe pieniądze. Sprawdź, ile zarobiła Iga Świątek w Bad Homburg.

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg zagra z Anną Blinkową. - To mój pierwszy ćwierćfinał na korcie trawiastym, więc jestem bardzo podekscytowana – powiedziała Iga Świątek. - Na pewno to był dobry dzień. Jestem zadowolona ze swojego występu. Czułam, że mam wszystko pod kontrolą i to jest świetne. Myślę, że to przychodzi z doświadczeniem. Mam trenera, który wie, jak trenować zawodniczki, które są dobre na trawie, jak Aga Radwańska, więc jestem całkiem optymistycznie nastawiona do mojej przyszłości na tej nawierzchni - dodała z uśmiechem Iga Świątek, która za awans do ćwierćfinału w Bad Homburg zarobiła 5580 dolarów.

Poniżej lista premie w turnieju WTA 250 w Bad Homburg (kwoty w dolarach)

I runda - 3056 dolarów

II runda - 4417

1/4 finału - 5580

1/2 finału - 9810

finalistka - 17590

zwyciężczyni - 29760