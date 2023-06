KIEDY gra Iga Świątek Półfinał WTA Bad Homburg Jest PLAN GIER, wiemy O której gra Iga Świątek półfinał z Bronzetti jutro 30.06.2023

Wielki powrót polskiej Dunki do tenisa! Karolina Woźniacka ogłosiła, że chce zagrać w US Open i igrzyskach olimpijskich

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg po zwycięstwie nad Rosjanką Anną Blinkową. Rywalką Polki w półfinale będzie Włoszka Lucia Bronzetti, która pokonała 6:4, 6:3 reprezentującą od niedawna Francję Warwarę Graczewą. Mecz Świątek - Bronzetti w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w piątek 30 czerwca po godzinie 14.30. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg po raz pierwszy zagra z Lucią Brozetti. Włoszka zajmuje 65. miejsce w rankingu WTA. Pochodzi z Rimini, słynnego kurortu nad Adriatykiem. Liderka rankingu WTA w Niemczech trenowała blisko tydzień przed startem turnieju. Miała tam komfortowe warunki. Pod okiem trenera Tomasza Wiktorowskiego przyzwyczajała się do gry na trawie. - To dla mnie okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego i zebrać cenne doświadczenie na tej nawierzchni - mówiła Iga Świątek. - Czuję, że gram na tej nawierzchni coraz lepie. Jestem dobrze przygotowana, ta moja gra wygląda coraz lepiej. Coraz lepiej też rozumiem trawę - dodała.

Iga Świątek w meczu z Brozetti będzie zdecydowaną faworytką. Liderka rankingu WTA podkreśla, że występ w Bad Homburg traktuje przede wszystkim jako cenne przetarcie przed Wimbledonem, który zacznie się już w najbliższy poniedziałek (3 lipca). Losowanie drabinek singla w Londynie już w piątek. Co dla Igi Świątek jest największym wyzwaniem na trawiastych kortach? Niski kozioł piłki i szybkie tempo gry, czy może jednak - jak uważa Agnieszka Radwańska - przełamanie pewnych mentalnych blokad? - Myślę, że to mikst kilku czynników i trudno mi wybrać jeden - analizowała liderka rankingu WTA, odpowiadając na pytanie "Super Expressu". - Na pewno wyzwaniem jest przyzwyczajenie się do innych warunków i do tego, że piłka dużo niżej się odbija i np. moje ulubione zagranie czyli top-spin mniej roboty tutaj robi niż na mączce. Również te moje wślizgi, które działają na innych nawierzchniach, tutaj nie są do końca dobrym pomysłem, bo na trawie po prostu ciężko się wtedy zatrzymać - analizowała Iga.

Mecz Iga Światek - Lucia Brozetti w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w piątek 30 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Bronzetti po godzinie 14.30. Transmisje TV z turnieju WTA w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport.