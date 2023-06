Losowanie Wimbledonu RELACJA NA ŻYWO Z kim gra Iga Świątek Wimbledon Losowanie na żywo relacja live wyniki losowania Wimbledon DRABINKA 2023

Wielki powrót polskiej Dunki do tenisa! Karolina Woźniacka ogłosiła, że chce zagrać w US Open i igrzyskach olimpijskich

Losowanie Wimbledonu 2023 już dzisiaj. Początek o godzinie 11 polskiego czasu. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch poznają rywali w londyńskim Szlemie. Iga Świątek jest jedną z faworytek do triumfu w Wimbledonie. Polka klasę potwierdza w Bad Homburg, gdzie już dzisiaj zagra w półfinale.

Już w poniedziałek rusza Wimbledon, najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Na londyńskiej trawie polscy tenisiści odnosili wielkie sukcesy, a zaczęło się już w 1937 r., kiedy legendarna Jadwiga Jędrzejowska doszła do finału. Jej wyczyn powtórzyła w 2012 r. Agnieszka Radwańska, dla której zawsze był to ulubiony turniej, co potwierdziła w kolejnych latach, ocierając się znów dwukrotnie o finał. Teraz liczymy na to, że w "Świątyni Tenisa", jak nazywany jest słynny Kort Centralny w Londynie, zachwycą Iga Świątek - mistrzyni juniorskiego Wimbledonu 2018 - oraz oczywiście Hubert Hurkacz, który doszedł już tam do półfinału, kończąc karierę wielkiego Rogera Federera.

Agnieszka Radwańska na londyńskiej trawie zawsze czuła się jak ryba w wodzie, wykorzystując swoją technikę, refleks i instynkt. To w Wimbledonie była najbliżej upragnionego wielkoszlemowego triumfu, ale w 2012 r. przegrała 1:6, 7:5, 2:6 w finale ze słynną Sereną Williams. Krakowianka była blisko powtórzenia tego sukcesu w kolejnych latach, ale w dramatycznych półfinałach uległa Sabine Lisicki (4:6, 6:2, 7:9 w 2013 r.) i Garbine Muguruzie (2:6, 6:3, 3:6 w 2015 r.).

To było prawdziwe polskie szaleństwo. W ćwierćfinale Wimbledonu Jerzy Janowicz zmierzył się z Łukaszem Kubotem. W tym bratobójczym boju lepszy był "Jerzyk" (7:5, 6:4, 6:4), a po ostatniej piłce dwaj Polacy ściskali się serdecznie dobre pół minuty, po czym wymienili się przy siatce koszulkami, zachwycając tym gestem londyńską publiczność. W półfinale Janowicz zagrał z wielkim Andym Murrayem. Polak zaczął wspaniale, ale przegrał ze Szkotem 7:6(2), 4:6, 4:6, 3:6.

Po ostatniej piłce Łukasz Kubot najpierw wycałował londyńską trawę, a potem wykonał swój charakterystyczny triumfalny taniec - kankana. Polak i jego brazylijski partner Marcelo Melo po serii dramatycznych meczów wygrali Wimbledon. Finał debla trwał blisko pięć godzin. Kubot i Melo pokonali austriacko-chorwacką parę Marach/Pavić 5:7, 7:5, 7:6, 3:6, 13:11. - Zdarzył się cud! Kiedy wychodziłem na ten nazywany świątynią tenisa kort, aż przechodziły mnie ciarki - mówił szczęśliwy Kubot.

Hubert Hurkacz długo nie mógł przełamać się w turniejach Wielkiego Szlema. Odpalił w końcu na londyńskiej trawie i poszedł na całość! Natchniony wrocławianin w 1/4 finału ograł 6:3, 7:6, 6:0 legendarnego Rogera Federera. - Marzyłem o takich chwilach od dziecka. Roger zawsze był moim idolem - mówił Hubi. Jak się później okazało, był to ostatni oficjalny mecz Federera w karierze. Polaka zatrzymał dopiero Włoch Matteo Berrettini, wygrywając mecz o finał 6:3, 6:0, 6:7, 6:4.

Losowanie drabinek Wimbledonu 2023 zaplanowano na piątek 3 lipca. Początek ceremonii losowania o godzinie 11 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z losowania drabinek Wimbledonu.