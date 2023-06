Iga Świątek - Jil Teichmann RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Bad Homburg Iga Świątek - Teichmann NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 28.06.2023

Wielka rywalka Igi Świątek nie ma zamiaru odpuścić! Jelena Rybakina pokazała to, na co wszyscy jej fani czekali

Iga Świątek już dzisiaj zagra w 2. rundzie rozgrywanego na trawie turnieju WTA w Bad Homburg, a jej rywalką będzie Jil Teichmann (nr 129). Szwajcarka rok temu była na 21. miejscu w rankingu, ale ostatnio spisywała się znacznie gorzej i wypadła z Top-100. Iga Światek grała z nią raz oficjalnie i raz w pokazowym meczu. Dwa lata temu pokonała Teichmann (6:3, 6:2) na drodze do triumfu w Adelajdzie. W pokazówce też była górą. Nasza gwiazda nie ukrywa, że występ w Bad Homburg to dla niej przede wszystkim okazja do zebrania cennych doświadczeń przed Wimbledonem, który zacznie się już w poniedziałek (losowanie w piątek). - Po grze w dużych i pełnych hałasu miastach miło jest pobyć w takim cichym miejscu i spokojnie skupić się na pracy, próbując nauczyć się czegoś nowego - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek nie byłaby sobą, gdyby znów nie rozbawiła kibiców ciekawym zachowaniem. Przed trzecim setem meczu z Tatjaną Marią (5:7, 6:2, 6:0) wyjęła z torby zeszyt i zanurzyła się w lekturze notatek z taktycznymi wskazówkami. Iga Świątek w szkole uczyła się znakomicie, a jej ulubionym przedmiotem była matematyka, którą na maturze zdała w stopniu rozszerzonym. O tenisie liderka rankingu WTA też często mówi, jak o rozwiązywaniu matematycznych zadań. Tak samo było po poniedziałkowym meczu z Tatjaną Marią, półfinalistką ostatniego Wimbledonu, doświadczoną specjalistką od gry na trawie. Polka pierwszego seta przegrała, ale w kolejnych dwóch pokazała klasę.

Iga Światek po meczu z Tatjaną Marią w Bad Homburg była zadowolona ze swojego występu, pierwszego w tym sezonie meczu na trawie. - Jej styl gry jest specyficzny, więc początek był trudny. Cieszę się, że to rozgryzłam, bo rozwiązywanie problemów jest kluczowe na trawie, zwłaszcza przeciwko tak sprytnej zawodniczce jak Tatjana - powiedziała po meczu Iga. - Wyciągnęłam wnioski z tego, co wydarzyło się w pierwszym secie i nie popełniałam już potem tych samych błędów. Starałam się analizować, co mogę zmienić w mojej grze. Wiedziałam, że w moim tenisie są odpowiednie narzędzia. Musiałam tylko je znaleźć - dodała Polka.

Mecz Iga Światek - Jil Teichmann w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w środę 28 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Teichmann po godzinie 16.30 (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 12). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żyw z meczu Świątek - Teichmann w Bad Homburg.