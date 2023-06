Iga Świątek - Tatjana Maria RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Bad Homburg Iga Świątek - Maria NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 26.06.2023

Na żywo Iga Świątek - Tatjana Maria Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Tatjana Maria w 1. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg. Początek spotkania po godzinie 18

Odśwież relację

Iga Świątek - Tatjana Maria RELACJA NA ŻYWO WTA Bad Homburg Iga Świątek mecz NA ŻYWO dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Tatjaną Marią w 1. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg. To pierwszy tegoroczny występ liderki rankingu WTA na trawie, a zarazem próba generalna przed Wimbledonem, który zacznie się już 3 lipca. - Przede wszystkim cieszę się, że mogę rozegrać taki turniej, który jest trochę spokojniejszy i po prostu skoncentrować się na tym, by czegoś się nauczyć, a nie na samym wyniku - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. - W tym roku przede wszystkim chciałabym zyskać trochę doświadczenia i nauczyć się więcej na trawie. Myślę, że z roku na rok będzie mi to przychodzić coraz łatwiej - dodała Iga Świątek

Iga Świątek - Maria NA ŻYWO RELACJA LIVE WTA Bad Homburg Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 26.06

Iga Świątek w Bad Homburg trenowała prawie tydzień, pod okiem Tomasza Wiktorowskiego. Organizatorzy turnieju na profilach społecznościowych publikują dużo zdjęć i materiałów wideo z treningów polskiej gwiazdy, która nagrała specjalne wideo, zachęcając kibiców do kupowania biletów. - Zagrałam już tutaj w Bad Homburg sporo treningów i myślę, że mój tenis wygląda fajnie. Teraz będę próbowała jeszcze przełożyć to na mecze - powiedziała Iga Światek. - Trawa jest bardzo ciekawą nawierzchnią, na której bardzo rzadko mamy okazję grać i trenować. Jestem przekonany, że Iga ma w sobie już taki tenis, którym może zdobywać największe laury także na trawie, ale myślę, że do tego potrzeba jeszcze trochę czasu i ogrania - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" trener Tomasz Wiktorowski. - Mam nadzieję, że to doświadczenie, które zdobywałem na trawie, jeżdżąc z Agnieszką Radwańską, zaprocentuje teraz w pracy w Igą - dodał Wiktorowski.

Iga Świątek - Maria WYNIK NA ŻYWO WTA Bad Homburg Iga Świątek mecz dzisiaj RELACJA LIVE

Iga Świątek i Tatjana Maria powalczą w 1. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg i zagrają ze sobą po raz pierwszy. Reprezentantka Niemiec w 2018 r. wyrzuciła za burtę US Open Agnieszkę Radwańską, wygrywając z nią 6:3, 6:3. Gra agresywny tenis, przy każdej okazji atakuje przy siatce. Stosuje dużo slajsów. A to wszystko doskonale sprawdza się na trawie. Duże znaczenie może mieć fakt, że Maria jeszcze w niedzielę, dzień przed meczem z Igą Świątek w Bad Homburg, grała w finale turnieju WTA w Gaibie we Włoszech. Przegrała po trzech setach walki 6:3, 4:6, 5:7 z Amerykanką Ashlyn Krueger.

Iga Świątek - Tatjana Maria STREAM ONLINE LIVE WTA Bad Homburg Transmisja ONLINE 26.06.2023

Iga Świątek w Bad Homburg rozpoczyna występy na trawie, na której nie czuje się zbyt pewnie. A już pierwszy mecz może być dla Polki dużym wyzwaniem. Tatjana Maria zajmuje 58. miejsce w rankingu, ale na trawie gra bardzo dobrze. Przed Igą Świątek od razu mecz z doświadczoną rywalką specjalizującą się w grze na tej nawierzchni. Tatjana Maria, znana wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Malek, to bardzo ciekawa postać. Ma polskie korzenie i świetnie mówi w naszym języku. Jej ojciec Henryk Malek był piłkarzem ręcznym, Polakiem urodzonym w Zabrzu. Zawodniczka poślubiła francuskiego tenisistę Charlesa Edouarda Marię (jej trener). Urodziła dwie córki (w 2013 i 2021 r.), przerywając na długo karierę. Tym większa była sensacja, gdy rok temu doszła aż do półfinału Wimbledonu. Zatrzymała ją dopiero Ons Jabeur.

Iga Świątek - Tatjana Maria RELACJA LIVE WYNIK WTA Bad Homburg Iga Świątek NA ŻYWO dzisiaj

Mecz Iga Światek - Tatjana Maria w 1. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w poniedziałek 26 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Maria po godzinie 18. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Maria w Bad Homburg.