KIEDY gra Iga Świątek 2. runda WTA Bad Homburg O której gra Iga Świątek - Teichmann O której godzinie mecz Świątek w 2. rundzie

Iga Świątek jest już w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg, a jej kolejną rywalką będzie Szwajcarka Jil Teichmann. Szwajcarka pokonała 3:6, 6:3, 6:4 Amerykankę Claire Liu, a Iga Świątek ograła Tatjanę Marię. Dla Polki występ w Bad Homburg to cenne przetarcie, ale też okazja do spokojnego potrenowania i zyskania bardzo potrzebnego doświadczenia na trawiastej nawierzchni. Mecz Świątek - Teichmann w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w środę 28 czerwca 2023. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek ma już za sobą pierwszy mecz na trawie w tym sezonie. W Bad Homburg Polka oswaja się z tą wymagającą nawierzchnią, na której nie czuje się tak pewnie jak np. na mączce. Jak wypadnie próba generalna przed Wimbledonem, który zacznie się już 3 lipca. - Przede wszystkim cieszę się, że mogę rozegrać taki turniej, który jest trochę spokojniejszy. Chcę po prostu skoncentrować się na tym, by czegoś się nauczyć, a nie na samym wyniku - wyznała Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. - W tym roku przede wszystkim chciałabym zyskać trochę doświadczenia i nauczyć się więcej na trawie. Myślę, że z roku na rok będzie mi to przychodzić coraz łatwiej - dodała Iga Świątek

Iga Świątek awansowała do 2. rundy turnieju WTA w Bad Homburg po zwycięstwie 5:7, 6:2, 6:0 nad Tatjaną Marią (nr 58). Jej kolejną rywalką będzie Szwajcarka Jil Teichmann (nr 129). Już w pierwszym tegorocznym meczu na trawie Iga musiała zmierzyć się ze specjalistką od gry na trawie, doświadczoną 36-letnią Tatjaną Marią, która rok temu sprawiła sensację, dochodząc aż do półfinału Wimbledonu. Polka zaczęła świetnie, ale potem do głosu doszła Niemka i wygrała pierwszego seta. Niezrażona tym Światek podkręciła tempo, złapała wiatr w żagle. Grała z coraz większą swobodą, dominując na korcie. Występ w Bad Homburg to dla naszej gwiazdy ostatnie przearcie i próba generalna przed wielkoszlemym Wimbledonem (3 lipca).

Iga Świątek przed pierwszym meczem w Bad Homburg trenowała prawie tydzień, pod okiem Tomasza Wiktorowskiego. Organizatorzy turnieju na profilach społecznościowych publikowali mnóstwo zdjęć i materiałów wideo z treningów naszej gwiazdy - Rozegrałam już tutaj w Bad Homburg sporo treningów i myślę, że mój tenis wygląda fajnie - powiedziała Iga Świątek. - Teraz będę próbowała jeszcze przełożyć to na mecze - dodała Iga Światek. Optymistą jest Tomasz Wiktorowski, trener liderki rankingu, były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej, która na trawie odnosiła sukcesy. - Trawa jest bardzo ciekawą nawierzchnią, na której bardzo rzadko mamy okazję grać i trenować. Jestem przekonany, że Iga ma w sobie już taki tenis, którym może zdobywać największe laury także na trawie, ale myślę, że do tego potrzeba jeszcze trochę czasu i ogrania - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" trener Tomasz Wiktorowski. - Mam nadzieję, że to doświadczenie, które zdobywałem na trawie, jeżdżąc z Agnieszką Radwańską, zaprocentuje teraz w pracy w Igą - dodał Wiktorowski.

Mecz Iga Światek - Jil Teichmann w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w środę 28 czerwca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Teichmann. Transmisje TV z turnieju WTA w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport.