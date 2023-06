KIEDY gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Bad Homburg Z kim i o której gra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg po zwycięstwie 6:3, 6:1 nad Szwajcarką Jil Teichmann. Polka rozpędza się na trawie, a najwyższa forma ma przyjść w kolejnych tygodniach na londyńskiej trawie Wimbledonu. Iga Świątek kolejny mecz zagra już jutro. Mecz Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w czwartek 29 czerwca 2023. Poniżej więcej informacji.

KIEDY gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Bad Homburg DRABINKA Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz 1/4 finału

- To był dobry dzień. Jestem zadowolona ze swojej gry. To pierwszy ćwierćfinał na trawie - uśmiechała się Iga Świątek, która rywalkę w ćwierćfinale pozna po meczu Leylah Fernandez (Kanada) - Anna Blinkowa (Rosja), który zacznie się dzisiaj wieczorem, po meczu Polki. - Przede wszystkim cieszę się, że mogę rozegrać taki turniej, który jest trochę spokojniejszy. Chcę po prostu skoncentrować się na tym, by czegoś się nauczyć, a nie na samym wyniku - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. - W tym roku przede wszystkim chciałabym zyskać trochę doświadczenia i nauczyć się więcej na trawie. Myślę, że z roku na rok będzie mi to przychodzić coraz łatwiej - dodała Polska.

O której gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Bad Homburg Iga Świątek Kiedy gra kolejny mecz

Iga Świątek w Bad Homburg trenowała prawie tydzień. Temu miał właśnie służyć wyjazd Polki do Niemczech. - Staram się tutaj jak najwięcej uczyć i zbierać coraz więcej doświadczenia - powiedziała Iga Świątek. - Rozegrałam już tutaj w Bad Homburg sporo treningów i myślę, że mój tenis wygląda coraz fajniej. Teraz będę próbowała jeszcze przełożyć to na mecze - dodała Iga Światek, która w trakcie bankietu dla zawodniczek gawędziła z Andżeliką Kerber, ambasadorką turnieju w Bad Homburg. "Miło cię widzieć w Bad Homburg, cieszę się, że przyjechałaś" - napisała po polsku Andżelika Kerber, dzieląc się z kibicami zdjęciem z Igą.

Z KIM gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Bad Homburg Kiedy ćwierćfinał Świątek

Mecz Igi Światek w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w czwartek 29 czerwca 2023. Rywalką Polki będzie Leylah Fernandez (Kanada) lub Anna Blinkowa (Rosja). Początek meczu Igi Świątek w ćwierćfinale po godzinie 18. Transmisje TV z turnieju WTA w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport.