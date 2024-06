Iga Świątek ma ekstremalny chwyt rakiety. Na mączce pomaga, na trawie komplikuje grę!

Iga Świątek stosuje tzw. zachodni chwyt, a w jej przypadku jest to wersja ekstremalna. Chodzi o ułożenie dłoni na rączce. Jest to bardzo specyficzny chwyt, w kobiecym tenisie poza Polką zupełnie niespotykany. Nawet wśród mężczyzn jest rzadki, a przykłady to Jack Sock czy Karen Chaczanow. Podczas tego uchwytu nadgarstek obrócony jest mocno w dół. Daje to możliwość generowania postępującej rotacji czyli charakterystycznych tospinów, z których słynie Iga. Nasza gwiazda podkręca mocno piłki nadgarstkiem, dzięki czemu po odbiciu się od kortu nabierają dużego przyśpieszenia, odbijając się wysokim kozłem. Taka technika wymaga bardzo dużej siły.

Te uderzenia to zabójcza broń na kortach ziemnych. Również na większości kortów twardych są skuteczne. - Na mączce to świetnie działa, ale na trawie to uderzenie jest niemal bezużyteczne - podkreśla Martina Navratilova, legenda tenisa, 9-krotna mistrzyni Wimbledonu w samym singlu. - Na trawie lepiej uderzać piłki płasko - dodaje.

Iga Świątek i jej zachodni chwyt rakiety

Ekstremalny zachodni chwyt Igi Świątek na trawie staje się problem również z innego powodu. Zamach wykonywany przy tym uderzeniu powoduje, że bardzo ciężko odgrywać piłki, które lecą szybko i odbijają się niskim kozłem. Dlatego na szybkich nawierzchniach - trawie i szybszych kortach twardych - rywalki starają się zagrywać mocno na forhend Igi. Polka przez swój chwyt rakiety ma wtedy często problemy z kontrolą uderzeń i popełnia więcej błędów. Tak było np. gdy przegrała Alize Cornet w Wimbledonie 2022, czy gdy uległa Elinie Switolinie w Wimbledonie 2023.

- Żeby odnieść duży sukces na tej nawierzchni, Iga nad paroma rzeczami musi się specjalnie skoncentrować, a nawet dokonać pewnych korekt w swoje grze. Chodzi nie tylko o slajsa czy wolej, które musi poprawić, ale choćby o sposób gry forhendem przy jej chwycie rakiety. Bez tego zawsze z dziewczynami, które grają szybko i nisko, będzie miała problemy - mówi w rozmowie z "SE" Lech Sider, były tenisista, znany komentator.

pic.twitter.com/nGcY53KwPR— Out of Context Iga Świątek (@SwiatekOOC) June 22, 2024

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej