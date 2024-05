Iga Świątek - Madison Keys Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać dzisiaj półfinał WTA Madryt 2.05.2024

Madison Keys wypaliła o Idze Świątek! Naprawdę to powiedziała przed półfinałem w Madrycie

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Madison Keys w półfinale turnieju WTA w Madrycie. Polka awans do 1/2 finału wywalczyła, pokonując 4:6, 6:0, 6:2 Beatriz Haddad Maię. Amerykanka Madison Keys była długo zupełnie bezradna w starciu z Ons Jabeur. Przegrywała 0:6, 0:2, ale nagle poderwała się do walki o odwróciła losy meczu, wygrywając 0:6, 7:5, 6:1. W drugim półfinale Jelena Rybakina zagra z Aryną Sabalenką.

Iga Świątek - Madison Keys Gdzie oglądać mecz Transmisja TV WTA Madryt

Iga Świątek i Madison Keys w Madrycie zagrają ze sobą już po raz czwarty. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki. Iga Świątek wygrała dwa pierwsze mecze z Amerykanką - kolejno 7:5, 6:1 w Rzymie w 2021 r. i 6:1, 6:0 w Indian Wells 2022. Madison Keys zrewanżowała się Polce w 2023 roku w Cincinnati, wygrywając 6:3, 6:4. - Madison to zawodniczka, która uderza piłki bardzo mocno. Muszę też uważać na jej mocne serwisy - mówi Iga Świątek.

Jak Madison Keys podejdzie do meczu z Igą Świątek? - Obejrzymy dużo materiałów wideo - stwierdziła Amerykanka. - Postaram się po prostu wyjść na kort i naprawdę dobrze zagrać. Ona jest oczywiście niesamowitą zawodniczką i świetnie radzi sobie na mączce. To będzie naprawdę trudny mecz. Tak długo, jak będę kontrolować swoją część kortu, będę mogła być dumna z tego, co tam zostawiam - dodała Keys.

Iga Świątek pokonała już Madison Keys na mączce, ale w zupełnie innych warunkach. Polka wygrała z Amerykanką 7:5, 6:1 w Rzymie w 2021 r. - W Rzymie korty są cięższe i wolniejsze niż tutaj, tu jest szybciej, co może zwiększyć moje szanse. Ale wszyscy wiedzą, jak Iga potrafi grać na tej nawierzchni. Ja też mam tę świadomość, ale i tak już nie mogę się doczekać tego pojedynku, choć wyzwanie przede mną olbrzymie - stwierdziła Madison Keys.

Świątek - Keys STREAM ONLINE LIVE WTA Madryt Transmisja ONLINE 2.05.2024

Mecz Iga Świątek - Madison Keys w 1/2 finału turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w czwartek 2 maja. Początek meczu Świątek - Keys po godzinie 16 (nie wcześniej, po meczach debla). Transmisja TV z meczu Świątek - Keys w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

