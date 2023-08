Iga Świątek - Marketa Vondrousova Relacja NA ŻYWO WTA Cincinnati Świątek - Vondrousova WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Na żywo Iga Świątek - Marketa Vondrousova Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marketa Vondrousova w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 17 polskiego czasu

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Marketą Vondrpusovą w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Polka to liderka rankingu i mistrzyni Roland Garros oraz US Open, a Czeszka w lipcu triumfowała na trawie Wimbledonu. Dlatego mecz Świątek - Vondrousova zapowiada się bardzo ciekawie. - Jej wyniki są coraz lepsze. Wygrała Wimbledon, a to na pewno dodało jej dużo pewności siebie - mówi o Polka o Czeszce. - Mój trener pomoże mi przeanalizować jej grę i przygotować taktykę, bo nigdy nie grałyśmy ze sobą na twardym korcie - dodała Iga Świątek, która awans o ćwierćfinału wywalczyła, pokonując w bardzo trudnych wietrznych warunkach 3:6, 6:1, 6:1 Chinkę Qinwen Zheng.

Iga Świątek i leworęczna Marketa Vondrousova w Cincinnati powalczą ze sobą po raz drugi. Pierwszy mecz Polka i Czeszka rozegrały w Roland Garros 2020, w którym 19-letnia wtedy Iga sprawiła wielką sensację. Na otwarcie rywalizacji z rozgrywanym w październiku paryskim French Open Świątek rozgromiła Vondrousovą, która w poprzedniej edycji Roland Garros doszła do finału, więc była faworytką. Iga Świątek zaskoczyła Czeszkę świetną i dojrzałą grą, a potem rozpędzała się z meczu na mecz, aż do sensacyjnego triumfu, który uczynił z niej wielką gwiazdę.

Iga Świątek po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale w Cincinnati, gdzie tenisistki musiały radzić sobie w bardzo trudnych warunkach. Silny wiatr utrudniał grę. - Zobaczymy jakie warunki będą teraz. Zawsze czuję, że muszę po prostu skupić się na sobie i na tym, co chcę robić na korcie. Taktyka jest oczywiście ważna, ale jest to jakby druga najważniejsza rzecz, ponieważ najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to po prostu grać swoją grę i skupić się na dostosowaniu mojej gry do warunków. To właśnie zamierzam zrobić - podkreślała Iga Świątek przed meczem z Vondrousovą. Polka oprawiła już swój ubiegłoroczny rezultat w tym turnieju i zyska na pewno kolejne punkty w rankingu. W poprzedniej edycji WTA Cincinnati odpadła w 3. rundzie, przegrywając 3:6, 4:6 z Madison Keys.

Mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 18 sierpnia. Początek meczu Świątek - Vondrousova o godzinie 17 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Vondrousova w Cincinnati.