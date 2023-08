Kiedy gra Iga Świątek Półfinał WTA Cincinnati DRABINKA Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka w 1/2 finału

Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA w Cincinnati, do którego awansowała po zwycięstwie nad Czeszką Marketą Vondrousovą, mistrzynią Wimbledonu. Polka rok temu odpadła z tego turnieju już po drugim meczu, więc zyska kolejne cenne punkty w rankingu. Z kim zagra Iga Świątek w 1/2 finału? Polka kolejną rywalkę pozna po meczu Coco Gauff (USA) - Jasmine Paolini (Włochy). To spotkanie zacznie się dzisiaj po godzinie 21 polskiego czasu.

Kiedy gra Iga Świątek półfinał WTA Cincinnati Z kim gra Iga Świątek rywalka w półfinale

Iga Świątek w półfinale WTA Cincinnati zagra już w sobotę 19 sierpnia. O to, że Polka odpowiednio zregenerowała się przed kolejnym meczem zadba znowu trener od przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk. Iga Świątek w Cincinnati znów bardzo zachwalała efekty jego pracy. Jeden z dziennikarzy zapytał mistrzynię, jak wygląda jej praca nad pracą nóg i kondycją. - No cóż, to lata pracy, więc ciężko to tak szybko opisać, ale Maciej to świetny specjalista. Na pewno bez niego nie byłoby mnie w tym miejscu. Jest fizjoterapeutą i trenerem kondycyjnym w jednym. Dlatego wie wszystko o moim ciele i jaki rodzaj treningu wykonać danego dnia - tłumaczyła Iga Świątek. - Miło jest wiedzieć, że jestem jedną z najlepiej przygotowanych fizycznie zawodniczek w tourze, ponieważ daje mi to również dużo pewności siebie. Czasami, gdy mam kłopoty, zawsze mogę na tym polegać - podkreślała Iga Świątek, po czym z uśmiechem dodała: - Na pewno Maciej wykonuje świetną robotę. Może nie powinnam tego mówić, bo ktoś mi go ukradnie!

Iga Świątek Kiedy gra półfinał WTA Cincinnati Kiedy i o której półfinał Świątek w Cincinnati

Iga Świątek w trakcie turnieju WTA w Cincinnati zaapelowała do kibiców. Liderka rankingu stała się celem absurdalnego hejtu internautów. Atakowano również członków jej teamu. Sfrustrowani po niepowodzeniu tenisistki hejterzy wyżywali się w mediach społecznościowych i na różnych forach. - To trochę smutne, gdy widzę, że ludzie, z którymi pracuję i ja tak samo, jesteśmy tak krytycznie oceniani. Chciałabym zachęcić ludzi do większej refleksji i skupienia się na pozytywnych stronach tego, co robimy,. Ilość hejtu i krytyki, jaką ja i mój zespół otrzymujemy nawet po przegraniu seta, jest po prostu śmieszna. Chcę w pewnym sensie zachęcić ludzi do bardziej rozważnego komentowania w Internecie - przemówiła Iga Świątek, a jej cały apel można przeczytać tutaj.

Iga Świątek Z kim gra w półfinale WTA Cincinnati DRABINKA

Pary 1/4 finału WTA Cincinnati

Iga Świątek - Marketa Vondrousova

Jasmine Paolini - Coco Gauff

---

Karolina Muchova - Marie Bouzkova

Aryna Sabalenka - Ons Jabeur

Iga Świątek Kiedy półfinał w Cincinnati O której gra Iga Świątek jutro w półfinale

Iga Świątek mecz w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zagra w sobotę 19 sierpnia, a jej rywalką będzie Coco Gauff albo Jasmine Paolini. Transmisja TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej