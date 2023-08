Iga Świątek - Coco Gauff Relacja NA ŻYWO Półfinał WTA Cincinnati Świątek - Gauff WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Iga Świątek z potężnym apelem. Mówi, że to już najwyższy czas, wszystko przez duży problem

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Polka ograła już Amerykankę siedem razy. Nie przegrała z nią ani jednego seta. W tym sezonie Iga Świątek ograła już Coco Gauff dwa razy - 6:4, 6:2 w ćwierćfinale Roland Garros 6:4, 6:2 oraz 6:4, 6:2 w Dubaju. Atuty 19-latki z USA to mocny płaski serwis, solidny bekhend, szybkość i dobra gra przy siatce. Słabością jest dość niepewny forhend, co Polka potrafiła wykorzystywać. - Grałyśmy z Coco wiele razy, więc znam jej tenis, ale nigdy nie wiadomo, co teraz wymyśli - powiedziała Iga Świątek.

- Myślę, że dokonałem pewnych ulepszeń przeciwko niej od ostatniego razu, kiedy z nią grałem - powiedziała Coco Gauff. - Po prostu zamierzam wyjść na kort i kontynuować plan, który realizowałem w ostatnich kilku meczach. Czuję się o wiele pewniej, wchodząc w to jutro. Ale ona jest łatwą przeciwniczką, zwłaszcza przeciwko mnie. Myślę, że naprawdę muszę podejść do tego punkt po punkcie i starać się być mentalnie zaangażowaną w każdą piłkę - dodała Amerykanka. Sympatyczna Coco ma wielki talent, nazywana jest następczynią sióstr Williams, ale na Igę nie znalazła dotąd sposobu. Liderka rankingu pokonała też Amerykankę 6:3, 6:0 w WTA Finals w Teksasie, 6:0, 6:3 na drodze do triumfu w San Diego 2022, w Miami (6:3, 6:1) i w finale Roland Garros (6:1, 6:3).

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w sobotę 19 sierpnia. Początek meczu Świątek - Gauff o godzinie 17 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Gauff w Cincinnati.