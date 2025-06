- Wcześniej nie było między nami żadnej komunikacji, żadnych wspólnych treningów, ale teraz jest coraz lepiej. Lepiej się dogadujemy, częściej razem trenujemy i dość dobrze się znamy - powiedziała Aryna Sabalenka. - Myślę, że wszystko zaczęło się, kiedy podeszłam do niej i poprosiłam, żeby zrobić TikToka podczas finałów w Rijadzie. I od tamtej pory było już tak: „OK, może możemy się komunikować. Możemy być dla siebie dobre, możemy czasem razem trenować”. Więc myślę, że to był pierwszy krok do lepszej relacji. Od tamtej pory lepiej się dogadujemy.