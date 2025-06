Aryna Sabalenka o relacjach z Igą Świątek. To było przełomem, wcześniej wiało chłodem

- Uwielbiam trudne wyzwania. I myślę, że to właśnie w takich meczach naprawdę się rozwijasz jako zawodniczka i stajesz się silniejsza. Zawsze jestem podekscytowana, gdy mogę zmierzyć się z kimś silnym, kimś, kto może mnie przetestować. Uwielbiam to, bo traktuję to jako wyzwanie. Wychodzę na kort, walczę i jestem gotowa zostawić na korcie wszystko, co mam, żeby wygrać - powiedziała Aryna Sabalenka. - Przeciwko Idze zawsze były świetne bitwy, zwłaszcza na mączce, gdzie ona ma jakby więcej czasu i jest fizycznie bardzo silna, porusza się naprawdę dobrze. Myślę, że to największe wyzwanie, bo trzeba walczyć o każdy punkt. Czasami trzeba naprawdę ciężko pracować, żeby zdobyć punkt przeciwko niej, zawsze była wymagająca. Jestem podekscytowana, że mogę się z nią zmierzyć. I jestem gotowa wyjść na kort, walczyć i zrobić wszystko, co muszę, żeby wygrać.