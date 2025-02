Iga Świątek - Mirra Andriejewa STREAM ONLINE LIVE Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV WTA Dubaj

Iga Świątek awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Dubaju wywalczyła, pokonując 7:5, 6:0 Dajanę Jastremską. Po występie w Katarze Polka kontynuuje występy na Bliskim Wschodzie i ten moment w sezonie jest z pewnością bardzo wymagający. Czterokrotna mistrzyni Roland Garros jeszcze nigdy nie wygrała tego turnieju. Najbliżej szczęścia była dwa lata temu, ale w finale przeziębioną i zmęczoną już Polkę zatrzymała Czeszka Barbora Krejcikova (4:6, 2:6). Rok temu wyczerpana Iga doszła do półfinału, w którym uległa (4:6, 4:6) Rosjance Annie Kalinskiej. Potem w programie "Cztery pory Igi" w Canal+ zdradziła, że... była zakażona koronawirisem. W jeszcze wcześniejszych edycjach turnieju w Dubaju Iga Świątek odpadała bardzo szybko - w 2022 r. uległa 6:4, 1:6, 6:7 Jelenie Ostapenko w 1/8 finału (ostatnia porażka przed słynną serią 37 zwycięstw), a w 2021 r. przegrała 0:6, 4:6 z Garbinie Muguruzą, również w 1/8 finału.

Świątek - Andriejewa STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz WTA Dubaj

Iga Świątek dzisiaj zagra mecz w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju. Rywalką polskiej gwiazdy będzie młoda i utalentowana Rosjanka Mirra Andriejewa (nr 14 WTA), która wczoraj pokonała 6:1, 6:1 Amerykankę Peyton Stearns i był to już jej drugi mecz tego dnia. To z powodu opóźnień wywołanych przez deszcz. Kilka godzin wcześniej Rosjanka ograła również 7:5, 6:0 Czeszkę Marketę Vondrousovą. Iga Świątek i Mirra Andriejewa grały ze sobą raz, w poprzednim sezonie w Cincinnati. Na bardzo szybkim korcie Rosjanka postawiła się Polce. Iga Świątek wygrała to spotkane po ciężkiej walce 4:6, 6:3, 7:5.

Świątek - Andriejewa Transmisja NA ŻYWO z WTA w Dubaju

Mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w czwartek 20 lutego. Początek meczu Świątek - Andriejewa o godz. 11 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Iga Świątek - Mirra Andriejewa w turnieju WTA w Dubaju na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.