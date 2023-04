Iga Świątek musi przełknąć gorzką pigułkę. Ogląda plecy emerytowanej gwiazdy tenisa, liczby nie kłamią

Świątek była w zeszłym roku bezdyskusyjnie najlepszą tenisistką świata. Niemal całkowicie zdominowała rozgrywki WTA, ale od początku tego sezonu rywalki stawiają jej silny opór. Do tego Iga rozegrała kilka ostatnich turniejów przeziębiona, a problemy się pogłębiły, co doprowadziło do rezygnacji z prestiżowej imprezy w Miami. Dopiero w Stuttgarcie raszynianka ponownie wejdzie na kort. Będzie to kolejny turniej, w którym broni tytułu sprzed roku. Polka jest obecnie największą gwiazdą prawie każdej imprezy, w której bierze udział, ale pod jednym względem znalazła godną konkurentkę. Okazuje się, że Świątek nie jest najbardziej wartościową tenisistką w mediach społecznościowych! Nazwisko liderki może zaskoczyć wielu kibiców.

Iga Świątek musi przełknąć gorzką pigułkę. Ustępuje 36-letniej emerytowanej gwieździe

Professional Tennis Players Association opublikowała rankingi związane z wartością tenisistek i tenisistów w mediach społecznościowych. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Świątek powinna w nich dominować, ale pierwsza rakieta Polski zajęła drugie miejsce! Lepsza okazała się Sania Mirza z Indii. 36-latka na początku tego roku zakończyła karierę, ale w swoim kraju jest prawdziwą gwiazdą i przez lata była czołową deblistką świata. Przełożyło się to na jej wpływy na Twitterze, Facebooku i Instagramie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia tego roku. To właśnie te platformy były rozpatrywane przez PTPA podczas tworzenia rankingów.

Wartość Mirzy w social mediach wyceniono na blisko 11,3 miliona dolarów. Druga Świątek jest "warta" prawie 9,5 mln i nieznacznie wyprzedza Naomi Osakę (8,7 mln). Liderka rankingu WTA znalazła się też w gronie pięciorga najbardziej wartościowych tenisistów bez podziału na płeć. Poza Mirzą wyżej stoją notowania jedynie Rafaela Nadala (29,2 mln), Novaka Djokovicia (21,7 mln) i Carlosa Alcaraza (16 mln). Co ciekawe, wyróżniona została też druga z Polek - Magda Linette. Poznanianka zaliczyła największy wzrost wartości - 338 procent. Druga Caroline Garcia może pochwalić się 283-procentowym wzrostem, a Coco Gauff osiągnęła 192 procent. W tym gronie także znalazła się Świątek - ze 103-procentowym wzrostem zajęła piątą pozycję.

