Ogromny cios dla Aryny Sabalenki! Specjalny komunikat WTA mógł zszokować liderkę światowego rankingu

Aryna Sabalenka to bez wątpienia jedna czołowych tenisistek na świecie. Białorusinka w ostatnich tygodniach sezonu w 2024 roku zepchnęła z tronu Igę Świątek. 26-latka może pochwalić się jednym z najlepszych sezonów w historii swoich występów. Jednak w ostatnim turnieju - WTA Finals, Sabalenka nie była w stanie przypieczętować swojego panowania w najlepszy możliwy sposób, czyli zwycięstwa, ponieważ w finale musiała uznać wyższość rywalki - Coco Gauff.

Na koniec roku Białorusinka otrzymała specjalne wyróżnienie. Przedstawiciele mediów na całym świecie wskazali na Sabalenkę, jako najlepszą tenisistkę roku WTA.

Warto zaznaczyć, że w 2022 i 2023 roku bezapelacyjnie w tym zestawieniu wygrywała Iga Świątek.

drumroll, please...🥁Congratulations to @SabalenkaA, your 2024 Player of the Year!Check out the full video over on Youtube 👇— wta (@WTA) December 9, 2024

WTA ogłosiło najlepszego trenera 2024 roku! Szkoleniowiec Sabalenki bez wyróżnienia

Tytuł najlepszego szkoleniowca w 2024 roku powędrował nie do trenera Sabalenki, ale Jasmine Paolini - Renzo Furlanowi. Na portalu "wtatennis.com" można przeczytać więcej informacji na temat takiego wyboru. - Renzo Furlan odegrał kluczową rolę w uczynieniu Jasmine Paolini jedną z gwiazd 2024 r. Rozpoczęła go jako tenisistka z "30" rankingu, ale pod koniec historycznego sezonu w swoim wykonaniu awansowała na 4. pozycję, zdobywając swój pierwszy tytuł WTA 1000. Dotarła również do finałów na Roland Garros i Wimbledonie oraz zakwalifikowała się do pierwszego w karierze WTA Finals zarówno w singlu, jak i deblu - napisano.

Taka informacja na pewno musi być ogromnym ciosem dla Sabalenki, która zakończyła zmagania w 2024 roku na szczycie, a mimo to jej trener nie otrzymał specjalnego wyróżnienia.