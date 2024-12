Iga Świątek zmagała się z wielkim bólem. Nie mogła przez to spać, Dawid Celt wszystko ujawnił

Iga Świątek dużo przecierpiała na Billie Jean King Cup

Iga Świątek w mijającym roku przeżyła niezwykłą karuzelę emocjonalną. Na nawierzchni ceglanej wygrała niemal wszystko, później zdobyła słodko-gorzki, brązowy medal olimpijski, a następnie z powodu wpadki dopingował pauzowała przez kilka tygodni, co ostatecznie skończyło się dla niej utratą pozycji liderki rankingu WTA. Później odpadła z WTA Finals na etapie fazy grupowej, mimo że... wygrała w niej dwa mecze. Na otarcie łez reprezentacja Polski pod jej wodzą świetnie poradziła sobie na finałach Billie Jean King Cup, gdzie nasze reprezentantki dotarły do półfinału, co jest najlepszym wynikiem w historii. Jak ujawnił kapitan polskiej kadry, Dawid Celt, dla Świątek był to duży wysiłek emocjonalny i fizyczny, a z powodu bólu nasza najlepsza tenisistka nie mogła nawet spać!

Dawid Celt, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej, spełnia się obecnie w roli kapitana reprezentacji Polski. Wraz z komentatorem tenisowym Markiem Furjanem prowadzi on także kanał „Break Point” na portalu YouTube poświęcony właśnie tematyce tego sportu. To właśnie tam Celt opowiedział o kulisach turnieju i roli Igi Świątek. – Rosła z meczu na mecz. W starciu z Jasmine Paolini miała kryzys, nie mogła wejść na wysokie obroty. Łezka jej się zakręciła w którejś przerwie. To był ten koszt zaangażowania fizycznego i emocjonalnego – opowiadał kapitan kadry.

Wyjawił też, z czym zmagała się nasza najlepsza tenisistka w trakcie i po turnieju. – Dobra chemia i atmosfera była w drużynie. Każdy pracował ciężko. Po meczu z Czeszkami dzień kończyliśmy o 5:30 nad ranem, gdy fizjoterapeuci kończyli pracę z Igą. Świątek była liderką pełną gębą. Ten ostatni dzień, po meczu z Włoszkami nie mogła w nocy spać, bo bolało ją kolano i bark – dodał.

