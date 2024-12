Iga Świątek straciła punkty przez aferę dopingową! Rośnie jej strata do Sabalenki w rankingu WTA

Iga Świątek traci kolejne punkty! Wszystko przez aferę dopingową

Sprawą Igi Świątek żyje cały tenisowy świat. Wielu ekspertów i dziennikarzy staje po stronie Polki i przyjmują jej tłumaczenia oraz nie kwestionują wyroku ITIA, które zarządziło tylko miesiąc zawieszenia dla Polki, uznając jej winę za bardzo znikomą, inni natomiast bez pardonu atakują naszą reprezentantkę. Warto jednak zaznaczyć, że zawieszenie przypadło na bardzo ważny czas dla naszej zawodniczki, bo nie miała ona możliwości bronić 1000 punktów zdobytych na turnieju WTA w Pekinie. Niestety, to nie jest koniec konsekwencji dla polskiej zawodniczki – jako że niedozwoloną substancję wykryto u niej w próbce pobranej przed turniejem WTA 1000 w Cincinnati, to WTA postanowiło odjąć jej punkty za tę rywalizację, a tam Polka dotarła aż do półfinału! Sytuacja nie jest jednak tak fatalna, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.

We wcześniejszym zestawieniu Iga Świątek traciła do Aryny Sabalenki 1046 punktów. Strata teoretycznie powinna wzrosnąć do ponad 1400 punktów, ponieważ w Cincinnati raszynianka zdobyła 390 punktów, ale faktycznie urosła ona do „tylko” 1121 punktów, czyli dokładnie o 75. Jak to możliwe? Okazuje się, że z „pomocą” przyszło tu wspomniane... zawieszenie Igi Świątek, a zawiłości wyjaśnia profil "Z kortu - informacje tenisowe" na X. – Pierwsza część zawieszenia Igi potrwała od 12 września do 4 października. Polka nie mogła zatem zagrać w turniejach WTA 500 w Seulu, WTA 1000 w Pekinie i WTA 1000 w Wuhan. Gdy spojrzymy na rankingi z 2 i 9 grudnia, to w miniony poniedziałek Polce liczyło się jeszcze 21 turniejów, a obecnie - tylko 18. Można zatem przypuszczać, że zabrano Idze trzy 'zera', które pojawiły się po jej nieobecnościach we wspomnianych wcześniej lokalizacjach. To umożliwiło przywrócenie do rankingu 120 pkt za WTA 1000 w Miami i 195 pkt za WTA 500 w Stuttgarcie, które wypadły za przymusowe 'zera'. W związku z tym Iga zyskała 315 pkt – napisano.

Tuż przed północą doszło do aktualizacji rankingu WTA.Można w nim dostrzec zmianę w punktacji Igi Świątek. Z 8370 pkt zrobiło się "tylko" 8295 pkt. Tym samym strata do Aryny Sabalenki wzrosła do 1121 pkt. W tym wątku staram się wytłumaczyć, z czego to wynika.Utrata punktów za… pic.twitter.com/8NQEqAClcf— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) December 9, 2024