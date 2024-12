Gwiazdor tenisa nie daje spokoju Idze Świątek. Znowu ją zaatakował, nie odpuszcza

Tydzień temu Iga Świątek podzieliła się ze światem historią oblanego testu antydopingowego. Podczas jednej z wielu tegorocznych prób w jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. W przeprowadzonym dochodzeniu udowodniła, że ta niedozwolona substancja znajdowała się w zanieczyszczonej melatoninie, którą przyjmuje od dłuższego czasu. W związku z tym została ukarana symbolicznym miesięcznym zawieszeniem, które dobiegło końca 4 grudnia. Na poczet kary zaliczono też trzy tygodnie, w trakcie których Polka nie zagrała w azjatyckich turniejach i tak naprawdę oddała pozycję liderki rankingu WTA. To wtedy trwało całe postępowanie, które kosztowało ją mnóstwo stresu i nerwów. Nie wszyscy zgadzają się jednak z łagodnym potraktowaniem Świątek, a wśród krytyków głośno oburzenie wyraża m.in. Nick Kyrgios.

To on dostarczył Idze Świątek ważne dowody! Teraz kpi z kary dla Polki!

Australijczyk jest jedną z największych gwiazd męskiego tenisa, przy czym od lat słynie też z kontrowersji. W temacie dopingu otwarcie krytykował też lidera rankingu ATP Jannika Sinnera, który kilka miesięcy temu został potraktowany podobnie do Świątek za nieświadomie oblany test antydopingowy. Teraz Kyrgios skupił się na sytuacji polskiej tenisistki, której karą oburzał się na gorąco już po jej ogłoszeniu. Tydzień później mu jednak nie przeszło, o czym świadczy jego ostatni wpis w mediach społecznościowych.

"Czuje się dobrze, mając za sobą kolejne dni w treningu. Rekonstrukcja nadgarstka i powrót... Błogosławiony. I to wszystko bez oblewania testów antydopingowych! Bądź dumny Kygs, robiąc to we właściwy sposób" - napisał Australijczyk na platformie X, wbijając ewidentną szpilkę w Świątek i Sinnera, samemu poruszając ten temat.