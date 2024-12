Pilne wieści w sprawie zawieszenia Igi Świątek! Te informacje gruchnęły nagle

W ostatnich dniach listopada Polskę obiegły szokujące informacje, przekazane przez samą Igę Świątek, w których tenisistka przyznała, że została zawieszona na miesiąc, a niedawno w jej organizmie znaleziono niedozwoloną substancję - trimetazydynę, w minimalnym stężeniu. Szybko okazało się, że odpowiedzialny jest za to inny lek przyjmowany przez raszyniankę, który został fabrycznie zanieczyszczony. Już wtedy Iga Świątek zaznaczała w specjalnym poście w mediach społecznościowych, że część jej kary już się odbyła. Okazuje się, że zawieszenie raszynianki oficjalnie zakończyło się 4. grudnia, jak wynika z listy nazwisk zawieszonych zawodników, która znajduje się na oficjalnej stronie Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa.

Jan Tomaszewski bezkompromisowo w sprawie Igi Świątek! Domaga się wyjaśnień "Ona sama nie wie, co jest grane"

- W tej chwili, ta sytuacja jest niewyjaśniona! Wiadomo, że jej szpilę chcą włożyć, bo była nr 1 na świecie. Tutaj, jak uważam, że powinno się tę sprawę wyjaśnić. Wyjaśnić i zamknąć! Jestem przekonany, że jeśli dojdzie do wyjaśnienia, że wszyscy dowiemy się, o co chodzi, to Iga bardzo szybko odzyska nr 1 na świecie. - komentował sprawę Jan Tomaszewski komentując w rozmowie z "Super Expressem" sytuację Igi Świątek.