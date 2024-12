Beatriz Haddad Maia broni Igi Świątek, ale mówi o poczuciu krzywdy! Ona też była zawieszona!

Jestem przekonana, że Iga nigdy nie wzięłaby niczego, żeby w ten sposób podnieść swój poziom. Znam ją oraz jej charakter, wartości i etykę pracy jej zespołu, są niezwykle profesjonalni, więc nie mam co do tego wątpliwości - powiedziała Beatriz Haddad Maia, a potem dodała: - Jednak pojawiają się pytania, jak przebiega cały ten proces wydawania wyroków w przypadku różnych graczy. I myślę, że każdy jest traktowany inaczej. Jeżeli tak jest, to jest to bardzo przykre. Choćby nie każdy ma dostęp do prawników, nie każdy też pojawi się w mediach, choć często są to bardzo podobne przypadki, w których też chodziło o skażenie w kremie, suplementach czy lekach. Przypadek Halep był przecież dokładnie taki sam, czy to się podoba czy nie, bo też znaleziono skażenie, w suplementach. Mój przypadek też był dokładnie taki sam i zabrało mi 11 miesięcy, żeby udowodnić moją niewinność. Byłam zawieszona na 11 miesięcy i straciłam bardzo wiele. Dlatego jestem pewna, że Halep czuła to co ja i zgadzam się z tym, co napisała.