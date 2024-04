Iga Świątek nie może w to uwierzyć. Jest z siebie olbrzymie dumna, to osiągnięcie przeszło do historii!

Wielka rywalka Igi Świątek przeżyła prawdziwy dramat. Miała wtedy tylko 12 lat, to mogło skończyć się straszną traumą

Iga Świątek podsumowała swoje wielkie osiągnięcie. Gwiazda światowego tenisa i liderka rankingu WTA wrażeniami podzieliła się w rozmowie z portalem puntodebreak.com, gdzie powiedziała wprost o swoim sukcesie. Co za słowa!

Iga Świątek postanowiła powiedzieć o swoim wielkim sukcesie. Nie może w to uwierzyć!

Jak powiedziała Świątek w rozmowie z portalem, nie jest w stanie uwierzyć, że jej sukces będzie trwał tak długo, a więc w sumie przez sto tygodni. Jak sama mówi, nie była w stanie się tego spodziewać i jest z tego naprawdę zadowolona.

- Trudno mi to pojąć, ponieważ stało się to tak szybko, ale to dość szalone. Będę się powtarzała, ale nigdy nie spodziewałam się, że znajdę się w takiej sytuacji i pozostanę na szczycie przez tak długi czas - mówi Iga Świątek w rozmowie z portalem " puntodebreak.com".

Jak mówiła tenisistka, w związku z powrotem na szczyt rankingu zmagała się z bardzo dużą presją i cieszy się, że udało się jej zgarnąć wymarzone pierwsze miejsce.

- Jestem naprawdę wdzięczna, że to wszystko do tego doprowadziło. W zeszłym roku powrót na pierwsze miejsce był wielką rzeczą i stało się to w sposób nieprzewidywalny. Jestem z siebie dumna, że poradziłam sobie z całą presją, która się z tym wiąże - mówi Iga Świątek.