Iga Świątek nie wytrzymała. Wulkan emocji po meczu z Noskovą, o jej zachowaniu znów zrobiło się głośno

Iga Świątek po ponad 2 godzinach i 40 minutach gry wygrała z Lindą Noskovą i awansowała do 4. rundy prestiżowego turnieju WTA w Miami. Z młodą Czeszką Polka zmierzyła się w tym roku już po raz trzeci i drugi raz z rzędu okazała się lepsza – wcześniej przegrała z nią w Australian Open. Tym razem 19-latka znów postawiła Polce twarde warunki, a to, jak ważna była to wygrana dla liderki rankingu, świadczy jej reakcja tuż po meczu.