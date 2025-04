Nie żyje były reprezentant Chorwacji. Grał przeciwko Polsce na Euro

Do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem m.in. Nikoli Pokrivaca doszło w piątkowy wieczór w Karlovcu. W zdarzeniu udział brały aż cztery pojazdy, a bilans kolizji jest tragiczny – dwie osoby nie żyją, a trzy trafiły w stanie ciężkim do szpitala. Wśród ofiar jest niestety 39-letni chorwacki piłkarz. – Nie sposób znaleźć słów w tak szokującym i niewyobrażalnie smutnym momencie. Mogę tylko wyrazić najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim Nikoli z powodu tej nieodwracalnej straty, a HNS i chorwacka rodzina piłkarska będą z nimi w tych najtrudniejszych chwilach. Nikola był wspaniałym piłkarzem, który żył piłką nożną do ostatnich chwil na tym świecie i który wykazał się wielką odwagą w życiu, pokonując straszną chorobę. To wielka strata dla naszej społeczności piłkarskiej, a szczególnie bolesna dla rodziny – powiedział prezes Chorwackiego Związku Piłki Nożnej (HNS) Marijan Kustić, którego słowa przytacza portal Sport.pl.

Jan Tomaszewski ocenia mecz Legia - Chelsea

Nikola Pokrivac miał za sobą bogatą karierę. Grał w drużynach młodzieżowych NK Cakovec oraz Varteksu i w drugiej z tych drużyn zadebiutował w piłce seniorskiej, by po trzech latach przenieść się do Dinama Zagrzeb. Tam spędził ledwie rok i w styczniu 2008 roku podpisał kontrakt z... AS Monaco! Ale i tu nie zagrzał miejsca na dłużej, bo po półtora roku przeniósł się do RB Salzburg, a latem 2011 roku wrócił do klubu z Zagrzebia. Później występował m.in. w Interze Zapresic, HNK Rijeka, czy Slavenie Belupo. W ostatnim z tych klubów zakończył karierę w 2018 roku, ale wznowił ją trzy lata później, a w momencie śmierci był piłkarzem 4-ligowego NK Vojnic 95.

Tuż po tym, jak Pokrivac przeniósł się do AS Monaco, zadebiutował też w reprezentacji Chorwacji – w meczu towarzyskim przeciwko Mołdawii tuż przed startem Euro 2008. Na samych mistrzostwach, które zaczęły się dla Chorwacji wyśmienicie, a skończyły fatalnie, Nikola Pokrivac rozegrał jedno spotkanie – przeciwko Polsce. Po raz ostatni w kadrze Pokrivac zagrał w 2010 roku, łącznie uzbierał 15 spotkań w barwach swojej drużyny narodowej. Śmierć Pokrivaca jest o tyle przejmująca, że wcześniej 39-latek... aż trzykrotnie pokonywał raka, o czym w swojej wypowiedzi wspomniał prezes HNS.