Powstał serial o Franciszku Smudzie. Premiera już tuż tuż

Franciszek Smuda nie zrobił wielkiej kariery piłkarskiej. Zaczynał ją w Odrze Wodzisław, później był zawodnikiem takich klubów jak Ruch Chorzów, Stal Mielec i Piast Gliwice. Następnie wyjechał do USA i do której wrócił, by dołączyć do Legii Warszawa – gdy z niej odszedł, grał już tylko za granicą – w USA, a następnie w Niemczech, gdzie skończył karierę. Jako piłkarz Smuda nie święcił wielkich sukcesów, ale lepiej mu szło jako trenerowi. Karierę trenerską zaczął w Niemczech, później miewał epizody w Turcji czy Cyprze, ale najwięcej pracował w Polsce i to w ojczyźnie odnosił największe sukcesy – z Widzewem zdobył dwa z czterech mistrzostw Polski tego klubu, do tego wygrał polską ligę z Wisłą Kraków. Dla Wisły i Widzewa zdobył też po jednym Superpucharze Polski, a jako trener Lecha Poznań sięgnął po Puchar Polski. Większość tych sukcesów Smuda osiągał ponad 20 lat temu, więc wielu, zwłaszcza młodszych, kibiców może tego nie pamiętać, jak i postaci samego Smudy, który był bardzo charakterystyczną postacią. Ale przypomnieć to będzie można sobie w serialu stacji CANAL+.

Grób Franciszka Smudy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

W piątek, 18 kwietnia, CANAL+ Sport ogłosiło, że już w niedzielę, 20 kwietnia, premierę będzie miał 6-odcinkowy serial „Franz”, skupiający się na historii właśnie Franciszka Smudy. We fragmencie zaprezentowanym w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, że o byłym selekcjonerze reprezentacji Polski opowiadać będzie wiele innych legend polskiej piłki. – Sześć odcinków, jedna niesamowita historia! W serialu "Franz" Franciszka Smudę wspominać będziemy z wieloma legendami polskiej piłki. Premierowy odcinek już w niedzielę w serwisie CANAL+ – czytamy we wpisie na portalu X.

Franciszek Smuda niemal do końca był aktywny zawodowo. Jeszcze w latach 2021-2022 prowadził Wieczystą Kraków. „Franz” zmarł 19 sierpnia 2024 roku w wieku 76 lat po wieloletniej walce z białaczką. Spoczął na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.