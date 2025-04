Co za występ!

Euro 2025: Mecze Polek będą transmitowane w TVP

Polska pierwszy raz awansowała do piłkarskich mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Już w lipcu podopieczne Niny Patalon rozpoczną zmagania z czołowymi zespołami ze Starego Kontynentu. Biało-czerwone z Ewą Pajor w składzie zagrają przeciwko ekipom Niemiec, Szwecji i Danii. Choć faworytkami do awansu nie będą, to nie można wykluczyć, że będą „czarnymi koniami” całej imprezy”.

Grupowe mecze mistrzostw Europy 2025 będą transmitowane dla kibiców na antenach Telewizji Polskiej. Biało-czerwone awansowały na Euro po dwumeczu z Austriaczkami, który udało się wygrać 2:0. Ogromna radość podopiecznych Niny Patalon nie przeszła niezauważona przez kibiców. TVP zdecydowało się na kolejny krok i zakup praw transmisyjnych do meczów Barcelony, w której barwach szaleje Ewa Pajor.

Kibice Legii muszą to wiedzieć. Jaki jest Fredi Bobic? Opowiada kolega z boiska

Mecze reprezentacji Polski kobiet w TVP 1

Biało-czerwone zagrają trzy mecze mistrzostw Europy 2025 w Szwajcarii. Turniej rusza na początku lipca. Polki zagrają grupowe zmagania od meczu z Niemcami już 4 lipca. W drugim meczu zmierzymy się ze Szwecją (8 lipca). Cztery dni później podopieczne Niny Patalon zagrają z Dunkami.

Wszystkie mecze Polek będą transmitowane na antenie TVP 1. Transmisje będą dostępne również online na TVPSport.pl.

To dlatego Szczęsny jest taki dobry! Hiszpanie ujawniają sekret sukcesu polskiego bramkarza

Terminarz "polskiej" grupy C na Euro 2025

4 lipca, Dania – Szwecja (18:00, Genewa)

4 lipca, Niemcy – Polska (21:00, St. Gallen)

8 lipca, Niemcy – Dania (18:00, Bazylea)

8 lipca, Polska – Szwecja (21:00, Lucerna)

12 lipca, Szwecja – Niemcy (21:00, Zurych)

12 lipca, Polska – Dania (21:00, Lucerna)

Nina Patalon Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.