Iga Świątek - Noskova Transmisja TV Miami Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Noskova STREAM ONLINE LIVE 24.03.2024 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj w nocy zagra w 3. rundzie Miami Open, a jej rywalką będzie Czeszka Linda Noskova. Liderka rankingu na otwarcie rywalizacji na Florydzie w bardzo dorym stylu pokonała 6:1, 6:1 Camilę Giorgi. Noskova ograła 6:4, 6:4 Rosjankę Marię Timofiejewą. Iga Świątek przed turniejem w Miami Open wygrała Indian Wells. Teraz ma szansę po raz drugi w karierze ustrzelić słoneczny dublet. Poprzednio dokonała tej sztuki w 2022 r.

Iga Świątek - Noskova Miami Open 2024

Iga Świątek i Lindia Noskova w Miami zagrają ze sobą już po raz czwarty. Po łatwym zwycięstwie Polki rok temu w Warszawie (6:1, 6:4) przyszła przykra porażka w tegorocznym Australian Open (6:3, 3:6, 4:6 w 3. rundzie). Świątek wzięła srogi rewanż, gromiąc Czeszkę w Indian Wells - 6:4, 6:0. - To już nasz trzeci mecz w tym roku, więc to bardzo interesujące. Byłoby miło, gdyby WTA losowało tak drabinki, żebyśmy się nie nudzili - zażartowała Iga Świątek. - Gra przeciwko niej jest trudna, co widać było w Australii. Zamierzam skupić się na sobie i wykorzystać doświadczenie z naszych poprzednich meczów, aby grać solidnie i efektywnie - dodała. - Lubię tu grać i lubię te warunki - stwierdziła po zwycięstwie nad Giorgi Polka. - Wilgotność jest tutaj wysoka, a piłki są ciężkie, dlatego dużo trudniej jest grać szybko i płasko. Trzeba włożyć dużo więcej siły w uderzenia. A ja lubię jak jest tak ciężko, więc dla mnie to nie problem - dodała z uśmiechem.

Iga Świątek - Noskova Gdzie oglądać mecz Miami Open Iga Świątek w TV dzisiaj

Miami Open jest dla Igi Świątek wyjątkowym turniejem, bo właśnie po nim dwa lata temu jako pierwsza Polka w historii została koronowana na nową królową tenisa. W wyjątkowej sesji na plaży pozowała wtedy z otrzymanym berłem - trofeum im. Chris Evert. - Z pewnością jestem teraz w innym miejscu niż dwa lata temu. Nauczyłam się wiele, dużo też udowodniłam. Dwa lata temu miałam poczucie, że muszę pokazać wszystkim, że zasługuję na tę pozycję numer jeden. Teraz czuję, że już nie muszę tego robić, mam poczucie, że jako liderka wykonałam dobrą robotę i chcę to kontynuować. Można powiedzieć, że oswoiłam się z tą rolą i czuję dzięki temu wewnętrzny spokój - analizowała teraz w Miami Iga Świątek.

Świątek - Noskova STREAM ONLINE LIVE Miami Open Transmisja ONLINE 24.03.2024

Mecz Iga Świątek - Linda Noskova w 3. rundzie Miami Open 2024 zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek 24/25 marca. Początek meczu Świątek - Noskova po godzinie 24 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Noskova w Miami Open na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

