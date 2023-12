Iga Świątek pochwaliła się tym bez zastanowienia! Liderka światowego rankingu w końcu mogła odetchnąć, idealna chwila

Tomasz Wiktorowski ujawnił tajemnicę Igi Świątek. To tym ma zaskoczyć rywalki w najbliższym czasie

Agnieszka Radwańska w wyborowym towarzystwie ruszyła na kolejny turniej! Przed wylotem wybrała się do wyjątkowego miejsca

Wielka rywalka Igi Świątek w dramatycznym przekazie. To może być bolesny koniec. Kategoryczna deklaracja

Iga Świątek przez cały rok ma dużo pracy, a koniec roku dla 22-latki jest idealnym momentem, aby odetchnąć od ciągłego trenowania. Raszynianka niestety nie ma kilku tygodni wolnego, co można wywnioskować po jej media społecznościowych. W przyszłym tygodniu Świątek wystąpi w World Tennis League, a dokładniej wszyscy fani będą mogli ją śledzić w meczu pokazowym. Liderka światowego rankingu nie spędzi świąt, Sylwestra oraz Nowego Roku w Polsce. Teraz jest dla niej idealny czas, aby chwilę odetchnąć. Świątek ma do tego prawo, ponieważ rzutem na taśmę zakończyła rywalizację poprzedniego sezonu na pierwszy miejscu.

Sonda Czy Igę Świątek stać na zwycięstwo na Wimbledonie? Tak Nie

Iga Świątek pochwaliła się tym w mediach społecznościowych! Fani byli w szoku

Świątek wolny dzień spędziła w towarzystwie Macieja Ryszczuka, widać na zdjęciach, że liderka światowego rankingu świetnie się bawiła, a fani zaczęli się zastanawiać, czy mężczyzna u boku tenisistki to nie jest czasem jej chłopak. "To jej chłop?", "Iga ma chłopaka!", "Moja Iga ma chłopaka" - można przeczytać. Widać, że Świątek świetnie się bawiła w wolny dzień, co mogą potwierdzić zdjęcia w masce, a także ujęcia w kilku nietypowych miejscach, które odwiedziła wraz ze swoim trenerem.