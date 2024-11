Gwiazdor piłki nożnej docenił Sabalenkę

WTA Finals 2024 to pierwsza edycja prestiżowego turnieju dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu, która odbyła się w Arabii Saudyjskiej. Rijad ma gościć najlepsze tenisistki świata co najmniej do 2026 roku. W imprezie zamykającej sezon WTA najlepsza okazała się Coco Gauff, która zgarnęła za to rekordową wypłatę, ale z Bliskiego Wschodu równie szczęśliwa wracała Aryna Sabalenka. Białorusinka obroniła pozycję liderki światowego rankingu przed Igą Świątek, co przecież nie udało jej się rok wcześniej w Cancun. Tym razem miała jeszcze większą przewagę punktową i już po porażce Polki z Gauff zapewniła sobie tron na koniec roku. To najwyraźniej ją rozluźniło, bo przegrała następne dwa mecze - z Jeleną Rybakiną i półfinał z późniejszą triumfatorką turnieju. To nie zmienia jednak faktu, że Sabalenka jest największą wygraną zakończonego sezonu. Także w oczach słynnego Neymara.

Wymowna wiadomość Neymara do Sabalenki

Jedna z największych gwiazd światowej piłki nożnej, były piłkarz m.in. FC Barcelony i PSG, od sierpnia 2023 r. gra w saudyjskim Al-Hilal. Ma jednak sporo pecha do kontuzji i rzadko pojawia się na boisku. Obecnie znowu się leczy, ale to nie przeszkodziło mu wybrać się na WTA Finals. Neymar jest wielkim fanem tenisa - niedawno spotkał się m.in. z Novakiem Djokoviciem, a w czerwcu przeżywał wygraną Carlosa Alcaraza w Roland Garros. Nic dziwnego, że skorzystał z okazji i pojawił się na Turnieju Mistrzyń w Rijadzie, a przy okazji spotkał się ze światową "jedynką", Sabalenką.

Białorusinka już na chłodno, kilka dni po zakończeniu sezonu, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z czasu spędzonego w trakcie WTA Finals. Na jednym z nich pojawiła się u boku Neymara, który skomentował zresztą jej post. Piłkarzowi wystarczyły dwie wymowne emotki - króla i piłeczki tenisowej. Ta krótka wiadomość zebrała najwięcej polubień ze wszystkich komentarzy i wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów tenisistki.

Sabalenka ma już chłopaka

Fanom romansów w świecie sportu zniszczymy jednak zabawę. Neymar od dawna ma łatkę kobieciarza, ale Sabalenka od pewnego czasu tworzy szczęśliwy związek z Georgiosem Frangulisem. Partner często towarzyszy jej podczas turniejów i tenisistka regularnie podkreśla, jak wielkie wsparcie jej daje. Warto przypomnieć, że w marcu zmarł jej poprzedni partner - Konstantin Kołcow. Wcześniej Sabalenka się z nim rozstała, a kilka tygodni po śmierci byłego hokeisty potwierdziła nowy związek.