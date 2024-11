Zaatakowała Igę Świątek. Teraz znowu wypaliła o Polce. Słowa Collins obiegły świat

Fani oniemieli po tym, co Neymar napisał do Aryny Sabalenki. Wcześniej spotkali się w Rijadzie

Danielle Collins zaatakowała Świątek na igrzyskach

Przed ćwierćfinałem Igi Świątek i Danielle Collins na igrzyskach olimpijskich w Paryżu niewiele mówiło się o ich relacjach. Wszystko zmieniło się po tym meczu, który skończył się kreczem Amerykanki w trzecim secie i... krótką reprymendą dla Polki podczas pożegnania na korcie. Już wtedy było widać, że Collins ma do Świątek jakieś pretensje, a szerzej opowiedziała o nich w rozmowie z dziennikarzami po meczu. Rywalka zarzuciła polskiej tenisistce fałszywość i publicznie ją zaatakowała!

- Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w temacie mojej kontuzji. Dużo dzieje się przed kamerą czy wśród ludzi, ale to, co dzieje się w szatni, to zupełnie inna sprawa. Nie mam tu zbyt miłych doświadczeń. Nieszczerość nie jest mi potrzebna. Niech ludzie zachowują się tak, jak czują - powiedziała wtedy 30-latka.

Powódź w Maladze! Daria Abramowicz zdradziła, czy Iga Świątek jest bezpieczna!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

Rywalka znowu wypowiedziała się o Świątek

Od tamtych wydarzeń minęły ponad trzy miesiące, sezon WTA dobiegł końca, a Collins nie wygrała żadnego meczu. Po raz ostatni na korcie pojawiła się 12 września, jednak podobnie jak Świątek, weźmie jeszcze udział w finałach Billie Jean King Cup. Tuż przed nimi Amerykanka została zapytana przez dziennikarza "The New York Times" o głośną aferę z Paryża, ale tym razem starała się załagodzić sytuację.

- To, co wydarzyło się na korcie, można porównać do kłótni, jakie ludzie mają w pracy. Tylko takie dyskusje nie trafiają potem do mediów - powiedziała ze śmiechem. - Staram się być najlepszą wersją siebie, ale nie mogę powiedzieć, że zawsze mi się to udaje. Mogłam zachować się inaczej i załatwić pewne sprawy w inny sposób. Jednak na korcie miałam ten gorszy moment.

Fani oniemieli po tym, co Neymar napisał do Aryny Sabalenki. Wcześniej spotkali się w Rijadzie

Świątek jest izolowana?

Później Collins została wprost zapytana, czy rozmawiała od tamtej pory ze Świątek. Zaprzeczyła i zdradziła, jak z jej perspektywy wygląda codzienność byłej liderki rankingu WTA w tourze.

- Ona nie jest osobą, którą często spotyka się na kortach tenisowych i w dodatku jest mocno strzeżona przez swój sztab - stwierdziła reprezentantka USA w finałach Billie Jean King Cup.

Collins podkreśliła też, że chciałaby już zamknąć ten temat i skupić się na tym, co przed nią. Jej zdaniem podobne kłótnie wśród tenisistów nie odbijają się aż takim echem, jak w przypadku tenisistek.