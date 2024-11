Ciarki przechodzą przez stan, w jakim Mike Tyson znajduje się godziny przed walką. To zdjęcie mówi wszystko

Jake Paul wyznał to przed walką z Mike’em Tysonem. Wiadomo, co łączy go z Polską. Nie było o tym wiadomo

58-letni Mike Tyson wraca na ring

Walka Mike Tyson - Jake Paul miała się odbyć już w lipcu, ale pierwotny termin został zmieniony w związku z problemami zdrowotnymi byłego mistrza świata wagi ciężkiej. "Żelazny Mike" nie stracił jednak zapału i już cztery miesiące później zmierzy się z popularnym amerykańskim internetowym twórcą. Tym razem wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, a w nocy z 15 na 16 listopada wielu Polaków odpuści sen i skupi się na gali w Arlington. Starcie Tysona z Paulem budzi wielkie emocje - krytycy podważają sens i mówią wprost o skoku na kasę, z kolei fani obu zawodników nie mogą doczekać się tego pojedynku. Przed nim nie brakowało głosów, że powrót 58-latka może skończyć się rozczarowaniem, ale Tyson podszedł do tego na poważnie i przygotował formę, o jakiej wielu mężczyzn w jego wieku może tylko pomarzyć.

Tak wygląda Mike Tyson przed walką z Paulem

Środa, 13 listopada, była ostatnim dniem sparingów Tysona. W ciągu ostatnich 48 godzin do walki ma skupić się na koncentracji i wyciszeniu. Legendarny pięściarz nie ma już czasu na poprawę formy, a na zakończenie treningów opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z sali z całym sztabem.

"Ostatni dzień sparingów. "The Ring Savage" jest gotowy. Doceniam mój team" - przekazał Tyson, prezentując się w stroju bokserskim. 58-latkowi po wielu przejściach można pozazdrościć takiej sylwetki! W ringu okaże się jednak, czy zostało w nim na tyle ognia, by sprostać młodszemu o 31 lat rywalowi.

Powrót Mike’a Tysona. Zbigniew Raubo i Przemysław Saleta oceniają decyzję legendy. Czy to ma sens?

Gdzie oglądać walkę Tyson - Paul?

Głośna walka Tysona z Paulem jest organizowana przez popularną platformę streamingową Netflix. Tylko za jej pośrednictwem będzie można obejrzeć to starcie, ale dobra wiadomość jest taka, że transmisja będzie dostępna w ramach standardowego abonamentu. Oznacza to, że wszyscy subskrybenci Netflixa będą mogli obejrzeć walkę Tyson - Paul bez ponoszenia dodatkowych opłat. Przypomnijmy, że to hitowe starcie odbędzie się w nocy z 15 na 16 listopada czasu polskiego, ok. godziny 5:00.