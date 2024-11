i Autor: AP PHOTO Mike Tyson, Jake Paul

Gala już w piątek

Jake Paul wyznał to przed walką z Mike’em Tysonem. Wiadomo, co łączy go z Polską. Nie było o tym wiadomo

Mike Tyson wraca do ringu. Już w nocy z piątku na sobotę (15/16 listopada) w Arlington w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, legendarny „Iron Mike” zmierzy się z popularnym influencerem i YouTuberem Jake’em Paulem. To hitowe starcie będzie transmitowane na platformie Netflix. Jake Paul przed walką wyznał, co łączy go z Polską.