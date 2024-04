Iga Świątek pokonała Xiyu Wang w Madrycie! Dobra gra Polki poza drobnym kryzysem

Iga Świątek awansowała do 3. rundy turnieju WTA w Madrycie, pokonując dość pewnie 6:1, 6:4 Xiyu Wang. Starsza od Polki o 2 miesiące Chinka jest leworęczna, wysoka (183 cm) i bardzo silna fizycznie. Tak jak nasza gwiazda odnosiła wielkie sukcesy jako juniorka i była nawet liderką juniorskiego rankingu. - Mam stąd całkiem dobre wspomnienia - mówiła przed meczem Iga Świątek, która nigdy nie wygrała turnieju w Madrycie, a rok temu przegrała 3:6, 6:3, 3:6 z Aryną Sabalenką w finale

Xiyu Wang to duży talent. W 2018 r. wygrała juniorski US Open i wróżono jej wielką karierę, ale nie potrafiła tak dobrze jak Iga Świątek wykorzystać potencjału w seniorskim tourze. W rankingu zajmuje 52. miejsce. Grę opiera na bardzo mocnych uderzeniach z głębi kortu, ale popełnia też sporo błędów. W 1. rundzie w Madrycie po ponad trzech godzinach walki pokonała 6:7, 7:6, 6:2 Rumunkę Anę Bogdan. Przeciwko dokładnej i grającej mordercze głębokie top-spiny Idze Świątek Azjatka długo była zupełnie bezradna. Polka dominowała na korcie, ale przy stanie 6:1, 4:1 nagle zgubiła koncentrację.

Iga Świątek zaczęła popełniać błędy. Brakowało jej dokładności i cierpliwości, za bardzo śpieszyła się, starając szybko kończyć akcję. Trzy kolejne gemy uciekły i nagle zrobiło się 6:1, 4:4. Potem Iga na szczęście znów podniosła swój poziom. Za to Chinka Wang mecz zakończyła... dwoma podwójnymi błędami serwisowymi.

Iga Świątek nigdy nie wygrała turnieju w Madrycie, gdzie gra toczy się w specyficznych warunkach. Na wysokości ok. 650 m n.p.m. w rozrzedzonym powietrzu piłki latają szybko, nabierając przyśpieszenia. - Mam dość dobre wspomnienia z Madrytu sprzed roku - powiedziała Iga Świątek. - W tych warunkach gra mi się nieco trudniej, ale rok temu wykorzystałam doświadczenie mojego trenera i udało mi się lepiej zrozumieć, jak powinnam tutaj grać. Mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać tę wiedzę również teraz. Ważny będzie odpowiedni naciąg rakiety i nie podejmowanie na korcie zbyt dużego ryzyka - analizowała Iga Świątek, która w 3. rundzie zmierzy się z Soraną Cirsteą. Rumunkę pokonała we wszystkich trzech poprzednich spotkaniach - ostatnio 6:1, 6:1 na drodze do triumfu w Dausze. Mecz Świątek - Cirstea w sobotę.

