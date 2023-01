Iga Świątek poznała rywalkę w 3. rundzie Australian Open! Ogromna sensacja! Z KIM gra Iga Świątek w 3. rundzie AO KIM jest Cristina Bucsa

Iga Świątek w 3. rundzie Australian Open 2023 zagra z Cristiną Bucsą. Polka pokonała 6:2, 6:3 Kolumbijkę Camilę Osorio, a kilka godzin później pochodząca z Mołdawii reprezentantka Hiszpanii w nerwowym i przerywanym przez deszcz spotkaniu ograła 2:6, 7:6, 6:4 Biancę Andreescu, byłą mistrzynię US Open. Świątek i Bucsa zagrają ze sobą po raz pierwszy, a dla naszej gwiazdy będzie to ciekawy pojedynek.

Iga Świątek po zwycięstwie nad Camilą Osorio w czasie konferencji prasowej odpowiadała na pytania dotyczące... Bianci Andreescu. Dziennikarze w Melbourne byli przekonani, że to Kanadyjka, mistrzyni US Open 2019, będzie rywalką Polki. Kilka godzin później Andreescu przegrała jednak z Buscą. Reprezentująca Hiszpanię tenisistka pochodzi z Mołdawii. Urodziła się w Kiszyniowie. Do 2015 roku reprezentowała Mołdawię, a potem zmieniła barwy, na hiszpańskie. Ma 175 cm wzrostu. 1 stycznia skończyła 25 lat. Do głównej drabinki Australian Open przebiła się w kwalifikacjach. Zajmuje 100. miejsce w rankingu i to jej rekordowe osiągnięcie. Bucsa w I rundzie pokonała 2:6, 6:0, 6:2 inną kwalifikantkę, Niemkę Lys. W meczu z Andreescu poradziła sobie lepiej z trudnym warunkami - wiatrem, niską temperaturą i kropiącym deszczem.

Iga Świątek i Cristina Bucsa zagrają ze sobą po raz pierwszy. Polka będzie oczywiście zdecydowaną faworytką. – Mam wrażenie, że ludzie zapominają, że jesteśmy ludźmi. Patrzą na liczby oraz statystyki i traktują cię jak robota do wygrywania – powiedziała liderka rankingu, która temu doszła w Melbourne do półfinału, a to był dopiero zwiastun spektakularnej eksplozji formy. – Na pewno czuję te oczekiwania, ludzie jako pewnik biorą moje zwycięstwa w pierwszych rundach, a to nie zawsze jest łatwe. Każdy mecz to inna historia i musisz naprawdę ciężko pracować, żeby wygrać – stwierdziła Iga Świątek. – Oczekiwania są większe, ale wiem, że mogę nad tym popracować. Chciałabym tylko, żeby wszyscy zrozumieli trochę lepiej, jak to jest rywalizować praktycznie w każdym tygodniu swojego życia. Patrzą na te mecze, jakby zapominając, że wciąż jesteśmy ludźmi i musimy naprawdę o wszystko walczyć. Nie traktują cię jak człowieka, ale bardziej jak robota, który musi wygrać – dodała Polka.

Mecz Iga Świątek - Cristina Bucsa w III rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w piątek 20 stycznia. Czekamy na PLAN GIER i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Bucsa. Transmisja TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

