Iga Świątek - Osorio Transmisja TV Australian Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Osorio STREAM ONLINE 18.01 Na jakim programie Iga Świątek mecz w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj w nocy dokładnie o godzinie 1 polskiego czasu zagra w II rundzie Australian Open 2023, a jej rywalką będzie Kolumbijką Camilą Osorio (nr 84). Panie powalczą na Rod Laver Arena, głównej arenie w Melbourne i to dobra wiadomość, bo znów ma padać deszcz. Iga Świątek po raz pierwszy zagra z Osorio. 21-letnia Kolumbijka gra zupełnie inaczej niż Jule Niemeier, rywalka Polki w I rundzie. Skromne warunki fizyczne (170 cm), nadrabia solidnością i dużą różnorodnością zagrań, jest szybka, bardzo dobrze porusza się po korcie. Tak jak Iga Świątek uczyła się grać w tenisa głównie na mączce, ale na kortach twardych też spisuje się bardzo dobrze. Jako nastolatka wygrała juniorski US Open.

Iga Świątek w meczu Camilą Osorio w II rundzie Australian Open będzie oczywiście zdecydowaną faworytką, ale przed tym meczem zwierzyła się, że ta rola potrafi być bardzo dużym obciążeniem. – Mam wrażenie, że ludzie zapominają, że jesteśmy ludźmi. Patrzą na liczby oraz statystyki i traktują cię jak robota do wygrywania – powiedziała liderka rankingu, która temu doszła w Melbourne do półfinału, a to był dopiero zwiastun spektakularnej eksplozji formy. – Na pewno czuję te oczekiwania, ludzie jako pewnik biorą moje zwycięstwa w pierwszych rundach, a to nie zawsze jest łatwe. Każdy mecz to inna historia i musisz naprawdę ciężko pracować, żeby wygrać – stwierdziła Iga Świątek. – Oczekiwania są większe, ale wiem, że mogę nad tym popracować. Chciałabym tylko, żeby wszyscy zrozumieli trochę lepiej, jak to jest rywalizować praktycznie w każdym tygodniu swojego życia. Patrzą na te mecze, jakby zapominając, że wciąż jesteśmy ludźmi i musimy naprawdę o wszystko walczyć. Nie traktują cię jak człowieka, ale bardziej jak robota, który musi wygrać – dodała Polka.

Iga Świątek w I rundzie Australian Open pokonała 6:4, 7:5 Niemkę Jule Niemeier. Liderka rankingu WTA przegrywała w drugiej partii 3:5, ale zdołała odrobić straty i przypieczętować zwycięstwo. – To był pierwszy mecz w Szlemie, a te zawsze są ciężkie, a z Jule nigdy nie jest łatwo. Cieszę się, że pod koniec drugiego seta udało mi się podnieść poziom koncentracji oraz intensywności gry i wygrać w dwóch setach – stwierdziła Iga Świątek, która za awans do II rundy AO zarobiła duże pieniądze. Camila Osorio w I rundzie ograła 6:4, 6:1 Węgierkę Pannę Udvardy.

Mecz Iga Świątek - Camila Osorio w II rundzie Australian Open zostanie rozegrany w środę 18 stycznia. Mecz Świątek - Osorio zacznie się o godzinie 1 w nocy polskiego czasu (noc z wtorku na środę). Transmisja TV z meczu Świątek - Osorio na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.