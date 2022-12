i Autor: AP Iga Świątek - Sabalenka O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj Dubaj KIEDY gra Iga Świątek GODZINA meczu dzisiaj w Dubaju 23.12

Polka gra w Dubaju

Iga Świątek - Sabalenka O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj Dubaj KIEDY gra Iga Świątek GODZINA meczu dzisiaj w Dubaju 23.12

ch 8:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iga Świątek - Sabalenka O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj w Dubaju KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz World Tennis League 23 grudnia 2022. Iga Świątek po dwóch kolejnych zwycięstwach już dzisiaj zagra następny mecz, a jej rywalką będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. Polka ma z nią świeże rachunki do wyrównania po porażce w ostatnim meczu poprzedniego sezonu, w półfinale WTA Finals w Teksasie. Teraz oczywiście najważniejsze są przygotowania do nowego sezonu. Mecz Świątek - Sabalenka to dla naszej gwiazdy ważny sprawdzian formy. Zobacz, o której gra Iga Świątek dzisiaj w Dubaju i kiedy gra Iga Świątek następny mecz piątek.