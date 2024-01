Iga Świątek - Sofia Kenin Relacja NA ŻYWO Australian Open Świątek - Kenin WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Na żywo Iga Świątek - Sofia Kenin Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Sofia Kenin w 1. rundzie Australian Open 2024. Początek meczu w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 2 polskiego czasu

Iga Świątek meczem z Sofią Kenin zaczyna występ w Australian Open 2024, w którym jest największą faworytką. Rok temu Polka odpadła w Melbourne już w 4. rundzie (porażka 4:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną). Teraz nie ukrywa, że celem jest wygranie turnieju. W losowaniu drabinki nie miała szczęścia. Już w 1. rundzie czeka ją ciężki bój z Kenin, mistrzynią Australian Open 2020. To może być ciężki mecz, ale Polka powinna sobie poradzić. Wygrała już 16 meczów. Ostatni mecz przegrała jesienią w Tokio.

Iga Świątek przed Australian Open zagrała w United Cup, gdzie wygrała wszystkie pięć meczów singlowych. Jak skomentowała losowanie w Melbourne i czekający ją mecz z Sofią Kenin? - Mój pierwszy finał Szlema grałam przeciwko Sofii, a teraz gramy w pierwszej rundzie - stwierdziła Iga Świątek, która w pamiętnym finale Roland Garros 2020 ograła Kenin 6:4, 6:1 i był to jedyny pojedynek Polki z tą Amerykanką. - To dość dziwne. W ten sposób rozeszły się nasze życiowe drogi. Wiem, że ona gra solidny tenis. Widziałam, jak grała w Abu Zabi. To nie będzie łatwe. Po prostu przygotuję się tak samo jak zwykle. Porozmawiamy o taktyce. Dawno ze sobą nie grałyśmy, więc muszę zobaczyć, jak ona teraz gra. To wszystko - dodała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Sofia Kenin w 1. rundzie Australian Open zostanie rozegrany we wtorek 16 stycznia. Początek meczu Świątek - Kenin o godzinie 2 w nocy polskiego czasu (noc z poniedziałku na wtorek). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Kenin w Australian Open 2024.