Iga Świątek - Switolina TV Transmisja NA ŻYWO Wimbledon Gdzie oglądać mecz Świątek - Switolina STREAM ONLINE LIVE 11.07.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Eliną Switoliną w ćwierćfinale Wimbledonu. Ukrainka niedawno wznowiła karierę po urodzeniu dziecka i szybko odbudowała formę. Faworytką jest jednak Iga Świątek, która wygrała już 14 meczów z rzędu - 7 na mączce i teraz 7 na trawie. - Moja miłość do trawy rośnie z każdym meczem i mam nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu - żartowała Iga Świątek.

Iga Świątek awans do ćwierćfinału Wimbledonu wywalczyła po meczu z Belindą Bencic, w którym była bardzo blisko porażki. Obroniła dwie piłki meczowe, a potem pokonała szwajcarską mistrzynię olimpijską 6:7(4), 7:6(2), 6:3. Za pierwszy w karierze ćwierćfinał Wimbledonu Iga Świątek zarobiła już 340 tys. funtów (blisko 1,8 mln złotych). - Na pewno ten mecz da mi więcej wiary w sobie. Cieszę się, że mimo iż było naprawdę ciężko, nadal mogłam grać swoją grę. To na pewno ważne chwile. Trzeba wyciągnąć wszystkie pozytywne rzeczy z takich meczów - stwierdziła Iga Świątek, która właśnie zaczęła już 67. tydzień panowania na tronie liderki rankingu WTA.

Iga Świątek i Elina Switolina powalczą ze sobą po raz drugi. Polka pokonała Ukrainkę 6:2, 7:5 w 2021 r. na drodze do pierwszego triumfu w turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek i Switolina prywatnie bardzo się lubią. Ukrainką gościła w Krakowie na zorganizowanej przez naszą gwiazdę imprezie charytatywnej na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Switolina w ciepłych słowach wypowiadała się o Polce. - Myślę, że nie będzie to miało wpływu na naszą grę, ale rzeczywiście szanujemy się i bardzo się lubimy - komentuje Iga Świątek. - Myślę, że dobrze jest mieć w tourze takie zawodniczki, którzy są miłe i wyznają dobre wartości. Cieszę się, że wróciła po tym, jak została matką. To na pewno bardzo trudne - dodała liderka rankingu.

Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale Wimbledonu po raz pierwszy w seniorskiej karierze. Do tej pory najdalej do 4. rundy w 2021 r. (porażka z Ons Jabeur), a rok temu odpadła w 3. rundzie, przegrywając z Alize Cornet, która przerwała niesamowitą serię zwycięstw polskiej liderki rankingu WTA. Za Igą Świątek trudny i wyczerpujący mecz. - Myślę, że jestem świetnie przygotowana fizycznie - podkreślała. Elina Switolina też walczyła długo o awans do ćwierćfinału. Po dramatycznym meczu pokonała 2:6, 6:4, 7:6(9) Wiktorię Azarenkę. - Priorytetem będzie odpoczynek. Potem usiądę z moim trenerem i zastanowimy się, jak mogę ją pokonać - powiedziała Switolina o meczu ze Świątek, którą bardzo lubi i podziwia. - Iga jest wielką mistrzynią, a także wspaniałą osobą. Jestem jej bardzo wdzięczna za to, że wspiera Ukraińców. Robi wszystko, co w jej mocy i głośno o tym mówi - dodała.

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Wimbledonu zostanie rozegrany we wtorek 11 lipca 2023. Początek meczu Świątek - Switolina o godzinie 14.30 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Switolina na antenie Polsatu Sport oraz online w usłudze Polsat BOX GO.