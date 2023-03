Iga Świątek w cieniu Roberta Lewandowskiego. Polacy postawili sprawę jasno, piłkarz może triumfować

To problem Polki?

Świątek ma za sobą fantastyczny rok, w którym została prawdziwą światową gwiazdą. Dzięki sukcesom na korcie zyskała też olbrzymią popularność. Kibice docenili jej osiągnięcia, uznając ją m.in. najlepszym polskim sportowcem 2022 roku. Tym samym zdetronizowany został Robert Lewandowski, a motyw rywalizacji tenisistki z piłkarzem rozgrzewał kibiców. Niezwykle popularne stały się m.in. memy o "gówniarze z paletkom" i sfrustrowanym kolejnymi sukcesami Igi Lewandowskim, jednak obie gwiazdy polskiego sportu wzajemnie sobie kibicują. Wspólnie przynoszą radość Polakom, którzy w najnowszym badaniu nieznacznie wyżej postawili gwiazdora FC Barcelona.

Iga Świątek w cieniu Roberta Lewandowskiego

We wtorek opublikowano raport Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia za rok 2022 i to właśnie w nim sprawdzono popularność poszczególnych polskich sportowców. Konkurencji nie miał Lewandowski, którego rozpoznawalność sięga 80 procent. Za jego plecami znalazł się Kamil Stoch z 72 proc., a tuż za skoczkiem uplasowała się właśnie Świątek (68 proc.). Te dane mogą zaskakiwać, jednak należy zauważyć, że rozpoznawalność tenisistki wyraźnie wzrosła, bo dwa lata temu była na poziomie zaledwie 33 procent. Wpływ na to miały przede wszystkim jej zwycięstwa, które zostały docenione przez kibiców.

Spośród 10 najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku, aż siedem kibice przypisali Świątek. Najcenniejsze okazało się zwycięstwo 21-latki w Rzymie, czyli piąty wygrany przez nią turniej z rzędu (73 procent). Niewiele niżej znalazł się triumf Igi w US Open - trzecie miejsce z 72 procentami. Sukcesy raszynianki przekładają się też na popularność tenisa. Dyscyplina ta awansowała do najlepszej piątki zestawienia. Najbardziej popularna jest piłka nożna (72 proc.), później skoki narciarskie (66 proc.) i siatkówka (65 proc.). Nieco mniejszą popularność ma lekkoatletyka (49 proc.) i właśnie tenis wraz z piłką ręczną (40 proc.). W badaniach wzięły udział 5282 osoby. Wynika z nich, że sportem interesuje się aż 89 procent Polaków!

