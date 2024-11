Lewandowski nie tylko dołączył do Ronaldo i Messiego. Pobił ich na głowę, to nie żart!

Mbappe dołączył do Realu na początku sezonu. Do tej pory w LaLiga strzelił siedem goli. Jednak jego występy są różnie odbierane. Francuz ma problem, bo często daje się łapać na pozycję spaloną. - Widać, że Mbappe bardzo się stara - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z Super Expressem. - Mam wrażenie, że dał się chyba złapać na największą liczbę spalonych. Wygląda to zaskakująco. Czy odzyskuje blask? W każdym meczu zawodnik tej klasy musi potwierdzać formę i przydatność. Może jego aklimatyzacja przebiega trochę dłużej, ale będzie jeszcze dużo radości z jego gry w Realu - przekonywał legendarny bramkarz polskiej kadry.

Kylian Mbappe będzie mial więcej swobody

Trener Carlo Ancelotti w spotkaniu z Liverpolem nie będzie mógł skorzystać z Viniciusa Juniora. W tej sytuacji okazję do popisu będzie miał Kylian Mbappe. Czy reprezentant Francji zaskoczy obronę angielskiego klubu, która w tym sezonie jest bardzo szczelna? - Na pewno Mbappe będzie miał więcej swobody - tłumaczył Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Ciężko jest zabłysnąć w zespole, w którym jest dużo indywidualności. Każdy chce błyszczeć, a tych najlepszych jest trochę za dużo. Trener Carlo Ancelotti mówił, że być może będą rotacje w składzie. Wtedy okaże się, czy Mbappe lepiej czuje się na skrzydle niż w środku ataku. Ale ta ilość spalonych w jego przypadku jest niesamowita. Jednak wystarczy lekka korekta i rywale będą mieli z nim trudno nawet na środku ataku. Real ma świetną ławkę rezerwowych i to też będzie decydować w tych trudnych meczach. Tak było w poprzednich sezonach, gdy Królewscy wygrywali w LaLiga czy Lidze Mistrzów. Jeśli Real chce się liczyć w tym sezonie, to musi umiejętnie korzystać z rezerwowych i stosować rotację, która wydaje się nieunikniona - zwrócił uwagę były bramkarz reprezentacji Polski.

Cezary Kucharski: Robert Lewandowski nie wierzy w sukces tej reprezentacji