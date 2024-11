Jak Ruben Vinagre się rozpędzi, to trudno go zatrzymać

Vinagre rozkręcił się na dobre. To on napędza ataki Legii lewą stroną. Jak się rozpędzi, to trudno go powstrzymać. Zachwycił w ostatnim meczu z Cracovią. W pierwszej połowie popisał się akcją, którą zakończył dośrodkowaniem wprost na głowę Marca Guala. Hiszpan świetnego podania nie zmarnował, bo strzelił gola głową. Później przeprowadził rajd, a akcję zakończył świetnym podaniem.

Goncalo Feio mówi, że Ruben Vinagre idzie na rekord

Jednak nie dopisał kolejnej asysty, bo wspomniany Gual nie skorzystał z perfekcyjnego podania Portugalczyka, który w dorobku ma dziewięć asyst: pięć w ekstraklasie i cztery w Lidze Konferencji. Bilans byłby bardziej okazały, gdy nieskuteczność kolegów z zespołu. - Vinagre daje nam bardzo dużo - powiedział trener Goncalo Feio po meczu z Cracovią, cytowany przez klubowe media. - W tym momencie idzie na rekord bocznych obrońców Legii, jeśli chodzi o liczbę asyst. Wie, że bez odpowiedniego podejścia: swojego i drużyny, nie osiągnąłby tak dużo - tłumaczył.

Awantura o Pawła Wszołka. Były sędzia nie ma wątpliwości, padły słowa o fotoradrze, Cracovia została skrzywdzona?

Portugalczyk wróci do Serie A czy Premier League?

Pomocnik Legii wykonuje w polskiej lidze najwięcej dośrodkowań (134). Według portalu ekstraklasa.org jest m.in. liderem w klasyfikacji dośrodkowania celne (34) oraz udane dryblingi (35). - Dobry jest, co? - tak trener Feio komplementował rodaka podczas konferencji prasowej. - Delektujcie się. Pamiętajmy o jednym: Ruben bez drużyny nie obroniłby się. Grał w Premier League, Serie A. Na pewno mógłby tam wrócić. To profesjonalista, który chce się rozwijać - podkreślił portugalski szkoleniowiec, cytowany przez klubowe media.

Bartosz Kapustka zdecydował się na ten krok. Kapitan Legii tak postąpił wobec Cracovii, odstąpił od tego gestu

Gwiazdor Legii spędzi w Polsce sezon, a potem ruszy w świat?

Portugalczyk trafił do Legii na zasadzie rocznego wypożyczenia ze Sportingu Lizbona. W przeszłości występował m.in. w Premier League i Championship. Przed transferem do polskiej zahaczył także o Serie A. ligi Dyrektor sportowy Jacek Zieliński wiele sobie obiecywał po transferze Portugalczyka i jak do tej pory nie zawiódł się. - Możliwość sprowadzenia Vinagre jest ważnym przekazem: zawodnik grający w najlepszych ligach europejskich może być również zainteresowany grą w Legii - podkreślał przedstawiciel stołecznego klub.

Marc Gual w końcu roztrzelał się na dobre w Legii? Padły słowa o przebudzeniu, poziomie i nie wykorzystaniu potencjału

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć