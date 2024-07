Marc Gual pręży muskuły przed startem sezonu. Juergen Elitim walczy z urazem

Alarm w Legii przed startem nowego sezonu! Co ze zdrowiem gwiazdy, kiedy będzie gotowy do gry?

Będzie skuteczny w ekstraklasie?

W ostatnim sparingu Legia pokonała 2:1 Widzew, a pierwszą bramkę zdobył Marc Gual. Wykorzystał świetne dośrodkowanie Rafała Augustyniaka. Hiszpan uprzedził obrońców i uderzeniem piłki głową pokonał bramkarza rywali. W trakcie letnich przygotowań Gual zdobył trzy gole. Wcześniej trafiał w meczu z FC Botosani na zgrupowaniu w Austrii, a później w starciu z Jagiellonią. Czy skuteczność ze sparingów przełoży na zmagania w lidze?

Na Zagłębie bez gwiazdy

Zwycięstwo nad Widzewem przypieczętował obrońca Steve Kapuadi, a gola wypracował Kacper Chodyna pozyskany z Zagłębia Lubin. To pierwszy rywal Legii w nowym sezonie. Mecz zostanie rozegrany 20 lipca na Łazienkowskiej. Tyle że przed tym spotkaniem stołeczny klub ma nie lada kłopot. Okazuje się, że ze składu wypadł kluczowy piłkarz. Juergen Elitim odniósł uraz kolana.

Juergen Elitim obchodzi dziś 2⃣5⃣. urodziny 🎂Juergen życzymy ci wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia i wielu sukcesów z Legią Warszawa! pic.twitter.com/EHFJRJjb1y— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 13, 2024

Ostre wejście piłkarza Jagiellonii

- Wszyscy piłkarze powinni być w treningu od poniedziałku, oprócz Elitima - oznajmił trener Goncalo Feio, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Doznał kontuzji w wyniku ostrego wejścia piłkarza Jagiellonii. Sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. To dla nas ogromna strata. Ten atak na naszego piłkarza był bardzo agresywny. Przez to tracimy Elitima na jakiś czas. Konsekwencje z tego rodzaju zachowania ponosimy tylko my - dodał Portugalczyk.

Hiszpan siódmym transferem

Do jego zespołu dołączył za to Sergio Barcia. To już siódmy transfer Legii w tym oknie. Hiszpański obrońca podpisał umowę na trzy lata. Ostatnio był piłkarzem zespołu Mirandes, który występuje na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Atuty zawodnika, to szybkość, agresywność i wszechstronność, bo może występować na każdej pozycji w obronie. Wiadomo, że z Legii odejdzie dwóch zawodników: bramkarz Dominik Hładun trafi do Zagłębia, a napastnik Blaż Kramer do Konyaspor. Słoweniec poleciał już do Turcji.

