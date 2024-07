Legia wcale się nie zatrzymuje , kolejny transfer przed startem sezonu! Sergio Barcia podbije ekstraklasę?

Kibice z Polski będą przecierać oczy ze zdumienia. Despotyczny trener trafił do raju

Powrót do Lubina

Z drugiej ligi hiszpańskiej na salony ekstraklasy

Ubiegły sezon pokazał, że Legia potrzebuje zmian w poszczególnych. Teraz klub pozyskał hiszpańskiego obrońcę. Barcia związał się trzyletnią umową. Czy nowy nabytek zapewni spokój w defensywie? Ostatnio był piłkarzem Mirandes, który występuje na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Atuty zawodnika, to szybkość, agresywność i wszechstronność, bo może występować na każdej pozycji w obronie. To stwarza duże możliwości przed trenerem Goncalo Feio. - To utalentowany defensor, który robi regularne postępy - powiedział Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii.

Legia sięga po bramkarski talent! Nowy nabytek uczył się w portugalskim gigancie, podbije ligę?

Siedem transferów, czy to już koniec?

Hiszpan to siódmy transfer warszawskiego klubu w letnim oknie. Legia zasłużyła na miano króla polowania. Czy z nowymi zawodnikami podbiję ekstraklasę i po trzech latach wróci na szczyt?

Artur Jędrzejczyk z nową rolą w Legii. Na doświadczonym piłkarzu spoczywa wielka odpowiedzialność

W tym oknie do Legii dołączyli już:

1. obrońca Kacper Chodyna (Zagłębie Lubin)

2. pomocnik Claude Goncalves (Portugalia, Ludogorec Razgrad)

3. pomocnik Luquinhas (Brazylia, Fortaleza)

4. napastnik Jean-Pierre Nsame (Kamerun, Como)

5. bramkarz Marcel Dudziński-Mendes (Benfica Lizbona)

6. obrońca Ruben Vinagre (Portugalia, Hellas Werona)

7. Sergio Barcia (Hiszpania, Mirandes)

Z wypożyczeń wrócili:

1. bramkarz Gabriel Kobylak (Radomiak Radom)

2. pomocnik Igor Strzałek (Stal Mielec)

3. napastnik Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice)

4. pomocnik Makana Baku (Niemcy, OFI Kreta)

