Celne spostrzeżenia?

Goncalo Feio to potrafi, jak mało kto w lidze. Ale to trener Legii musi zmienić, legenda zwraca uwagę na ten aspekt, słusznie?

Przed startem sezonu Goncalo Feio zapowiadał, że będzie on wyjątkowy, że kibice zapamiętają go na długo. Deklarował walkę o mistrzostwo Polski. Jednak na razie przed portugalskim szkoleniowcem daleka droga do spełnienia tych obietnic, bo Legia zajmuje w lidze piąte miejsce i traci duży dystans do lidera. Goncalo Feio to potrafi, jak mało kto w lidze. Legenda wymienia, co trener Legii musi zmienić, zwraca uwagę na ten aspekt, słusznie?