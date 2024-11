Miarka się przebrała, Goncalo Feio nie miał litości. Piłkarz Legii wyrzucony do rezerw

Cracovia radzi sobie w lidze świetnie, a Legia po serii sześciu wygranych z rzędu (licząc wszystkie rozgrywki) przegrała 2:5 z Lechem w hicie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W stolicy celują w odzyskanie mistrzostwa Polski. Problem w tym, że w tym momencie do prowadzącego Kolejorza stołeczna ekipa traci już dziewięć punktów. Dlatego w starciu z Cracovią nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Zwrócił na to uwagę Tomasz Arceusz, były napastnik Legii w rozmowie z naszym portalem. - Przyjedzie do nas drużyna, która ma fantastyczny sezon - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Statystyki tłumaczą, dlaczego Cracovia jest tam, gdzie jest. Jest groźna w każdym elemencie: może strzelić gola ze stałego fragmentu, kontry, strzału z dystansu, pola karnego. Cracovia jest silna, szybka. Dobrą pracę wykonuje trener i sztab. Dokonują odpowiednich wyborów i zbierają nagrody za swoją pracę - tak Portugalczyk komplementował krakowian.

Fatalna statystyka Legii po porażkach, będzie przełamanie?

Legia ma też swoje problemy. Napastnik Jean-Pierre Nsame został odsunięty od pierwszej drużyny i wylądował w trzecioligowych rezerwach! W starcu z krakowskim klubem pięciu piłkarzy jest zagrożonych czwartą żółtą kartką, która oznacza pauzę w kolejnym sptotkaniu ze Stalą Mielec. W tym gronie są: kapitan Bartosz Kapustka, Claude Goncalves, Rafał Augustyniak, Luquinhas i Wojciech Urbański. Z Pasami nie zagra Juergen Celhaka, który teraz musi pauzować za kartki. - Do tej pory w tym sezonie średnio reagujemy po porażkach - przypomniał trener Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Jeśli chcemy być mistrzami Polski, to nie może zdarzyć się kolejny raz. Jednak seria meczów bez zwycięstwa nie może przytrafiać się w Legii. GKS Katowice pokazywał podobny styl gry, jaki oferuje Cracovia - zachowując proporcje - nam bardzo dobrze się z nimi grało. Ciekaw jestem jaką Cracovię zobaczymy u nas - zastanawiał się szkoleniowiec warszawskiego klubu.

