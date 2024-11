Legia – Dinamo: Spięcie piłkarzy po meczu [WIDEO]

To było fenomenalne spotkanie w wykonaniu Legii Warszawa. Po wygranej 4:0 z Dinamem Mińsk, podopieczni Goncalo Feio zostali liderem Ligi Konferencji przed wieczornymi spotkaniami. Piłkarze stołecznego zespołu mieli powody do radości. Nie wszyscy byli jednak w stu procentach zadowoleni, co skutecznie uwieczniły kamery transmitującego mecz Polsatu Sport. Operatorzy zauważyli spięcie między dwoma piłkarzami „Wojskowych”.

Do spięcia doszło już po końcowym gwizdku sędziego, gdy zawodnicy obu stron dziękowali sobie za czystą grę. Gdy kamery pokazywały zawodników Legii dało się zauważyć, że poważne pretensje miał Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk wszedł na murawę w drugiej odsłonie, ale nie zaprezentował się fenomenalnie.

Legia Warszawa – Dinamo Mińsk: Znajdź się na trybunach! Galeria zdjęć kibiców

Nsame został przyłapany na dużych pretensjach pod adresem Rubena Vinagre. Dlaczego doszło do spięcia? Tego nie wiadomo! Momentalnie przy obu zawodnikach Legii pojawili się koledzy z drużyny, którzy ich rozdzielili, by nie kłócić się na murawie po wygranej.

Nsame po końcowym gwizdku miał jakieś pretensje do Vinagre, ciekawe o co poszło. pic.twitter.com/6NlYEcjECf— Polish Merkury (@FanYstok) November 7, 2024

Legia – Dinamo: Wynik meczu

Legia Warszawa wygrała na swoim stadionie z Dinamem Mińsk 4:0. Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Luquinhas, a kolejne dwa trafienia dołożył od siebie Marc Gual. Wynik meczu przypieczętował ponownie Luquinhas.

Po trzech meczach Ligi Konferencji, Legia zgromadziła komplet dziewięciu punktów i prowadzi w tabeli ligowej rozgrywek.