Luquinhas wrócił i już błyszczy w Legii. Tak zatańczył z Zagłębiem [WIDEO]

Długo nie mogli przebić się przez mur Zagłębia

Legia nie ukrywa mocarstwowych aspiracji. W tym sezonie celuje w zdobycie mistrzostwa Polski. Trener Goncalo Feio zapowiadał, że jego zespół będzie słynął z nieustępliwości i z walki do końca. Jego słowa potwierdziły się spotkaniu z Zagłębiem. Legia dominowała, ale długo nie mogła przebić się obronę rywala.

Ruben Vinagre ma być gwiazdą Legii. Jego zmysłowa ukochana doda szyku na trybunach [GALERIA]

Czerwona kartka dla Nalepy

Kluczowe dla losów meczu była sytuacja z początku drugiej połowy. Wspomniany Luquinhas zakręcił piłkarzami Zagłębia, a jego akcję faulem powstrzymał Michał Nalepa. Sędzia ukarał go żółtą kartką, ale po chwili skorzystał z systemu VAR i zmienił decyzję i odesłał doświadczonego obrońcę do szatni. - Czerwona kartka? Jeden sędzia by dał, drugi nie. To był mecz kontaktowy, ostry. Wcześniej sędzia nie sięgał po kartki - ocenił Waldemar Fornalik, trener Zagłębia.

Rafał Augustyniak o patencie i golu z Zagłębiem. Bohater Legii mówi też o nastawieniu w europejskich pucharach [ROZMOWA]

Wygrana z dedykacją dla Elitima

O sukcesie Legii zadecydował zabójczy finisz. Najpierw w końcówce Rafał Augustyniak mocnym strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza Zagłębia, a ekipę z Lubina dobił już w doliczonym czasie Luquinhas. To był jego pierwszy gol po powrocie. Po zdobytej bramce podbiegł do ławki Legii i wziął koszulkę Juergena Elitima. To był gest wsparcia w kierunku Kolumbijczyka, który jest kontuzjowany. - Cieszy mnie gol strzelony na 2:0 - powiedział trener Feio, cytowany przez klubowe media. - To była akcja zespołowa. Dobry pressing, udział zawodników z ławki rezerwowych i dobre wykończenie. Pierwszy krok zrobiony. Po meczu drużyna zadzwoniła do Elitima, aby ten wspólnie z nami cieszył się ze zwycięstwa - dodał szkoleniowiec Legii.

Legia uzbroiła się po zęby! Warszawski klub królem polowania w letnim okienku

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak, ma ogromny potencjał Nie, znowu inni ją wyprzedzą Nie interesuje mnie to