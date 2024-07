Claude Goncalves ma być sercem Legii i nową gwiazdą ekstraklasy, potwierdzi klasę? Polski szkoleniowiec tak mówi o Portugalczyku

Ma apetyt na kolejne trofea

Claude Goncalves trafił do Legii za darmo z Ludogorca Razgrad, gdzie spędził trzy lata. Z bułgarskim klubem sięgnął po trzy tytuły i puchary, a także miał okazję występować w europejskich pucharach. Jego doświadczenie ma pomóc warszawskiemu klubowi w odzyskaniu mistrzostwach Polski. Portugalczyk podpisał umowę na trzy lata. Wcześniej grał we Francji i Portugalii. - Wygrałem już wiele tytułów. Przyszedłem do Legii, aby zdobyć kolejne - podkreślił Goncalves po podpisaniu kontraktu, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - To doświadczony zawodnik z dużą jakością. Jest agresywny i skuteczny w grze obronnej - tak opisywał go Jacek Zieliński, dyrektor sportowy.

Jest jak bezpiecznik

Jakim piłkarzem jest zatem Claude Goncalves? Co może zaoferować warszawskiej drużynie? - Mam bardzo pozytywne odczucia o tym zawodniku - mówi nam Artur Płatek, dyrektor sportowy Botewa Płowdiw. - To piłkarz, którego Legia na dziś potrzebuje. Jest wstanie uporządkować jej grę. Potrafi być bezpiecznikiem między grą obronną, a ofensywną. Robił to bardzo dobrze w Ludogorcu. Ceniłem go. Bardzo chętnie widziałbym taki typ gracza u siebie. To będzie duże wzmocnienie Legii. Pozyskała gotowego gracza do gry na tym poziomie. Gotowego do walki o mistrzostwo Polski i do walki w europejskich pucharach. Goncalves da jakość zespołowi - dodał przedstawiciel bułgarskiego klubu.

